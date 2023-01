Dschungelcamp-Aus für Cosimo! So will er jetzt seine Schulden begleichen

Für Cosimo hat sich der Traum von der Dschungelkrone ausgeträumt. An Tag 16 muss er sein Feldbett räumen und das Dschungelcamp verlassen. Zurück in der Zivilisation gibt es einiges zu klären bei Cosimo.

Zum Beispiel, wie der Checker vom Neckar zu Ex-Camperin Claudia Effenberg steht. Nachdem Cosimo und Gigi sich für Pizza und gegen ihre Hunger geplagten Mitstreiter entschieden hatten, wollte Claudia es ihnen heimzahlen. Bei ihrer nächsten Schatzsuche mit Djamila erzählte sie, RTL hätte den beiden Bolognese angeboten, doch sie hätten sich dagegen entschieden. Im Nachgang stellte sich raus – alles gelogen. Im Interview reagiert Cosimo jetzt exklusiv auf den Vorfall. Und verrät auch gleich mal, wie es finanziell bei ihm weitergeht.

Immerhin machte Cosimo von Anfang an deutlich, sein Einzug sollte einzig und alleine bei der Tilgung seiner Schulden helfen. Die Chance auf den Jackpot von 100.000 Euro ist durch seinen Rauswurf Geschichte – aber Cosimo hat bereits einen Plan, wie er seine Geldprobleme in naher Zukunft angehen will.

Dschungelcamp: Darum war Cosimo so niedergeschlagen

Du wirkst deutlich positiv. Woher kommt dein plötzlicher Wandel?

Weil ich wieder gegessen habe, was geil ist. Und meiner Freundin einen schönen Zungenkuss geben konnte.

Was war los in den letzten Tagen? Du schienst ganz verändert

Man wird müder, man schläft weniger. Ich habe immer Ja gesagt zu allem. Wenn man viel tut, wird man irgendwann müde, man ist kaputt und jeder Schritt wird schwerer. Nach 19 Tagen Kaloriendefizit macht das einen Menschen einfach müde. Deswegen war ich am Schluss auch mit dem Kopf unten.

Dschungelcamp: So geht’s geldtechnisch für Cosimo weiter

Du hast im Dschungel über deine Geldsorgen gesprochen, der Gewinn hätte dir helfen können, wie geht’s jetzt weiter für dich?

Ich zahle meine Schulden bei der Bank ab und werde eine Club-Tour machen. Ich habe in Deutschland, der Schweiz und Österreich eine Club-Tour bekommen mit ganz vielen Auftritten. Dank Nathalie, die sich darum gekümmert hat. Ich bin stolz darauf, so eine Frau zu haben.

Also versuchst du den Dschungel-Hype um deine Person noch ein bisschen länger aufrechtzuerhalten?

Was heißt Hype? Ich habe auch etwas geleistet und bin ein unterhaltsamer Mensch. Und gebe auch gerne gute Laune weiter und dafür werde ich gebucht.

Dschungelcamp: So steht Cosimo heute zu Claudia

Rein körperlich hat sich einiges bei dir verändert, immerhin hast du neun Kilo abgenommen, welche Auswirkungen hatte der Aufenthalt auf dich als Mensch?

Ich bin stolz darauf, jetzt auch den letzten Krümel essen zu können. Davor habe ich immer zwei Krümel übriggelassen. Den letzten Krümel jetzt zu essen, ist noch krasser, weil man zu schätzen weiß, was man hat.

Für deine Entscheidung, mit Gigi die Pizza zu essen, wurdest du von den Campern übel abgestraft, Claudia hat anschließend gelogen und so getan, als hätte sie großzügig Bolognese abgelehnt. Wie denkst du heute über die Situation?

Alles entspannt. Claudia hat Humor und den finde ich manchmal cool. Ich finde es gar nicht so schlimm. Die Leute machen immer aus einer Mücke eine Bombe und ich denke, dass Claudia sich mal einen Scherz erlauben konnte. Claudia war immer loyal und korrekt zu mir.

Bleibt abzuwarten, was das große Wiedersehen nach dem Finale noch alles ans Licht bringt…