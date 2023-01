„Dschungelcamp“: Nach Pizza-Eskapade – Zoff im Camp eskaliert komplett „Es geht hier um Moral!“

Man hätte meinen können, dass die „Dschungelcamp“-Kandidaten Gigi und Cosimo einfach so davon kommen. Doch wie heißt es so schön? Lügen haben kurze Beine. Das erleben die beiden Männer in der Folge am Sonntagabend (22. Januar) am eigenen Leib. Zumindest haben sie dabei volle Bäuche.

Denn einen Tag vorher trafen die beiden „Dschungelcamp“-Kandidaten eine schwierige und vermeintlich folgenschwere Entscheidung. Und als wäre das nicht schon hart genug, geht es auch noch um eines der wichtigsten Themen im Dschungel-Alltag: Essen.

„Dschungelcamp“: Gigi und Cosimo entscheiden gegen das Team

Vier frische Eier für alle oder doch eine saftige Pizza Salami für die beiden? Nach einer Schatzsuche stehen die beiden gebürtigen Italiener vor genau dieser Entscheidung. Nach ein paar Minuten des Grübelns werden sie dann doch schwach und vertilgen genüsslich die Pizza, während die anderen Camp-Bewohner der Hunger plagt.

Cosimo scheint noch das schlechte Gewissen zu plagen, als die Moderatoren am nächsten Morgen live zu den Kandidaten stoßen, um Markus Exit zu verkünden. Gigi hingegen scheint bester Laune, von Gewissensbissen keine Spur. Doch dann kommt es zur Beichte gegenüber den anderen. Die erste Reaktion von Tessa, Jolina und Co. spricht dabei Bände.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Hier verspeisen die beiden Italiener genüsslich ihre Pizza. Wie das wohl die anderen Kandidaten finden?

Dann wird es ernst als der Moment kommt, in dem sie mit der Wahrheit rausrücken müssen. Wahrlich keine einfache Aufgabe. Cosimo setzt an und erzählt von der nächtlichen Schatzsuche der beiden: „Am Schluss waren wir richtig müde und dann haben wir viele Eier verloren – am Ende hatten wir vier.“ Doch prompt wird er von seinem Landsmann unterbrochen: „Dann waren die vier Eier und eine Riesenpizza mit Salami. Da habe ich gedacht, vier Eier für zehn Personen, das wäre für jeden nur ein Ministückchen – da habe ich mich auf die Pizza geschmissen und die ist in meinen Körper reingegangen.“

Die anderen Kandidaten halten die Geschichte im ersten Moment für einen Scherz. Nach und nach wird ihnen aber klar, dass es die bittere Wahrheit ist. Besonders Claudia ist fassungslos und sagt: „Anstatt hier Essen herzubringen, sagst du lieber, ich esse die Pizza? Das ist doch kein Teamgeist!“ Und auch Papis ist auf 180: „Scheiß auf die Pizza, ich denke an das Team, wir teilen doch alles, egal wie wenig es ist! Es geht hier um Moral!“

Mehr News:

Als zweiten Kandidaten, der das Camp 2023 verlassen muss, hat es Sänger Markus Mörl erwischt. Was er nach seinem Auszug sagt, liest du hier im Interview.