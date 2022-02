Dschungelcamp: Süße Geste – DAS macht Filip Pavlovic jetzt mit seinem Gewinn

Dr. Bob gehört schon lange fest zum Inventar der beliebten RTL-Reality-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“. Der Dschungelarzt klärt die Kandidaten vor jeder Prüfung über ihre Herausforderungen und die Gefahren auf. Doch was ist über Dr. Bob eigentlich bekannt?

Das Dschungelcamp ist vorbei und hat einen würdigen Sieger gefunden: Filip Pavlovic darf sich „Dschungelkönig 2022“ nennen.

Doch mit dem Gewinn der Dschungelkrone winken nicht nur Ruhm und Ehre. Wer das Dschungelcamp gewinnt, bekommt auch noch ein ordentliches Sümmchen Geld auf sein Konto überwiesen. 100.000 Euro, um genau zu sein.

Dschungelcamp: DAS macht Filip Pavlovic mit seiner Sieger-Prämie

Und was macht man mit so viel Cash auf einmal? Filip Pavlovic hat sich darüber noch keine großen Gedanken gemacht, wie er im Interview mit RTL berichtet. Aber eine wirklich süße Idee hat er dann doch.

Filip Pavlovic hat das Dschungelcamp gewonnen. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

„Da habe ich mir bisher noch gar nicht so großartig Gedanken drüber gemacht. Ich muss erstmal in Deutschland ankommen und dann sehen wir weiter. Das Geld wird auf jeden Fall in guten Händen landen. Hoffentlich“, sagt Filip Pavlovic direkt nach seinem Auszug.

-----------------------

Das ist das „Dschungelcamp”:

Die Show wird seit 2004 produziert

„Das Dschungelcamp” wird von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich moderiert, der die Show von dem verstorbenen Dirk Bach übernahm

In der Vergangenheit nahmen schon Kandidaten wie Schlager-Star Melanie Müller und DSDS-Kandidat Daniel Kübelböck an der Show teil

In zwei Wochen müssen die Kandidaten sich regelmäßig anstrengenden aber vor allem ekeligen „Dschungelprüfungen” unterziehen um am Ende als Dschungelkönig oder Dschungelkönigin den Thron zu besteigen – die Zuschauer können in den Werbepausen an einem Gewinnspiel teilnehmen

2022 fand das Camp zum ersten Mal in Südafrika statt

-------------------------

Dschungelcamp: Filip Pavlovic will seinen Eltern etwas spendieren

Aber einen Plan hat er dann doch schon, in was er einen Teil des Geldes investieren möchte – und es ist nicht für ihn selber. „Ich gehe erst mal meinen Eltern einen sehr entspannten Urlaub spendieren und alles andere gucke ich dann“, erklärt der 27-Jährige gegenüber RTL.

--------------------------

Mehr zum Dschungelcamp:

„Dschungelcamp“-König Filip Pavlovic filmt sich im Hotel – plötzlich passiert es

Dschungelcamp 2022: So heftig wird die finale Prüfung für Filip – „Will's gar nicht aussprechen“

„Dschungelcamp“-Hammer: 500.000 Euro! ER sahnt jetzt richtig ab

--------------------

Was für eine rührende Geste!

Schlangen aus dem Streichelzoo und geschnittenes sowie getrocknetes Brennholz: Wie echt ist das Dschungelcamp wirklich? Die Antwort findest du in diesem Artikel. (cf)