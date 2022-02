Dschungelcamp: Fake? DAS bekamen die Zuschauer nicht zu sehen

Die RTL-Reality-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ erfreut sich großer Beliebtheit. Es gibt bereits 14 Staffeln des sogenannten „Dschungelcamps“. Aus ihnen sind 14 Dschungelköniginnen und Dschungelkönige hervorgegangen. Wir stellen Dir die bekanntesten Sieger aller Staffeln vor und verraten, was aus ihnen geworden ist.

Dschungelcamp: Die Gewinner und was sie heute machen

Das Dschungelcamp fand in diesem Jahr endlich wieder statt! Für die Kandidaten ging es 2022 nicht nach Australien, sondern nach Südafrika. Doch ist im Camp wirklich alles so echt, wie es auf dem Bildschirm daheim gezeigt wird?

Unter freiem Himmel schlafen bei Wind und Wetter – und das auch noch im tiefsten Dschungel, weit abgeschnitten von der Zivilisation. Giftige Tiere gehören selbstverständlich dazu. So stellen wir uns doch die Teilnahme am Dschungelcamp vor. Die „Bild“ hat jetzt in Südafrika den ein oder anderen Fake aufgedeckt…

Dschungelcamp: Alles echt bei der Produktion?

Die im TV zusehenden Palmen etwa wachsen gar nicht dort. Sie stehen das ganze Jahr über im Keller-Lager eines Hotels und werden extra von Mitarbeitern gezüchtet.

Und auch die Schlangen, die sich im Camp umhertreiben, sind eigentlich ganz harmlos. Sie stammen aus einem Streichelzoo und besitzen keine Giftzähne. Die sollen ihnen sogar vorher gezogen worden sein.

Dschungelcamp: Schlangen-Fake und gezüchtete Palmen

Dazu kommt: Die Schlafplätze sind gar nicht so schlecht, wie vermutet! In den vermeintlichen Holz-Schlafstellen befinden sich gleichfarbige Matratzen. So haben es die Promis beim Schlummern gemütlicher.

Das ist das RTL-Dschungelcamp:

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” läuft seit 2011 jährlich bei RTL

Die erste Staffel wurde bereits 2004 im Programm von RTL ausgestrahlt

Moderiert wurde die Sendung bis 2012 von Sonja Zietlow und Dirk Bach – nach dem Tod des Komikers wurde er von Daniel Hartwich ersetzt

In zwei Wochen müssen sich die Teilnehmer regelmäßig anstrengenden und vor allem ekeligen „Dschungelprüfungen” unterziehen, um am Ende als Dschungelkönig/in den Thron zu besteigen

Bei der großen Dschungelparty 2022 sorgte Moderatorin Angela Finger-Erben für einen ungewollten Slip-Blitzer

Ebenfalls für den Zuschauer nicht sichtbar: Direkt neben dem Camp befinden sich eine Stahltreppe und eine Holzbrücke. Über beide hätten die Stars auf eine höhere Ebene gelangen können. Dort hätten sie bei zu starkem Regen ihr Lager aufschlagen können.

Dschungelcamp: Auch das Brennholz wird gestellt

Selbst das Brennholz für das Lagerfeuer wird von RTL gestellt. Mitarbeiter der Produktion verteilen es bereits fertig gehackt und getrocknet zum Finden im Wald.

Vom Schlafplatz der Camper sind es nur wenige Meter bis zum nächsten Büro-Container der Produktionsfirma. So weit abgeschnitten von der Zivilisation sind die Promis also gar nicht. Direkt in das Waldgebiet hinein führt auch eine Straße.

Dschungelcamp: Gar nicht so weit abgeschnitten von der Zivilisation wie gedacht

Und laut der „Bild“ stehen direkt an dieser Straße die ersten Produktions-Container. Rund fünf Minuten mit dem Auto vom Lagerfeuer weg.

Hättest du das geahnt?

Dschungel-König Filip Pavlovic hat sich gefilmt – und da passierte es! Hier mehr dazu. (cf)