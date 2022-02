„Dschungelcamp“-Hammer: 500.000 Euro! ER sahnt jetzt richtig ab

Dr. Bob gehört schon lange fest zum Inventar der beliebten RTL-Reality-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“. Der Dschungelarzt klärt die Kandidaten vor jeder Prüfung über ihre Herausforderungen und die Gefahren auf. Doch was ist über Dr. Bob eigentlich bekannt?

Am Samstag war das große „Dschungelcamp“-Finale. Für die Stars geht es jetzt langsam, aber sicher zurück in den Alltag. Doch welcher Promi kann nach der Zeit bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ so richtig absahnen?

Zwei Wochen voller Emotionen, Tränen und Freude sind am Samstag zu Ende gegangen. Nach einem Jahr Pause konnte das „Dschungelcamp“ in diesem Jahr endlich wieder so richtig stattfinden. Ex-„Bachelorette“-Kandidat Filip Pavlovic ist der strahlende Sieger.

„Dschungelcamp“: ER könnte jetzt so richtig absahnen

Jetzt hat ein Promi-Experte gegenüber RTL verraten, wer nun so richtig absahnen könnte. Und an vorderster Front mit dabei ist natürlich der Dschungelkönig höchstpersönlich.

„Dschungelcamp“: Welcher Kandidat hat jetzt die Chance auf die großen Batzen? Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Bei ihm sind zurzeit bis zu 100.000 Euro drin. Und Promi-Experte Walter Hasenclever ist sich sogar sicher: Wenn Filip Pavlovic sich schlau anstellt, könnte er in diesem Jahr noch eine halbe Millionen Euro verdienen! Er müsse dafür ausgewählte TV-Sendungen und seine Social-Media-Kanäle nutzen.

„Dschungelcamp“: Karriere-Push durch die Teilnahme an der Sendung

Doch nicht nur der 27-Jährige kann ab jetzt auf der Erfolgswelle schwimmen: Auch seine beiden ehemaligen Kontrahentinnen Tara Tabitha und Linda Nobat könnte man ab jetzt häufiger über die TV-Bildschirme flimmern sehen.

Das ist das RTL-Dschungelcamp:

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” läuft seit 2011 jährlich bei RTL

Die erste Staffel wurde bereits 2004 im Programm von RTL ausgestrahlt

Moderiert wurde die Sendung bis 2012 von Sonja Zietlow und Dirk Bach – nach dem Tod des Komikers wurde er von Daniel Hartwich ersetzt

In zwei Wochen müssen sich die Kandidaten regelmäßig anstrengenden und vor allem ekeligen „Dschungelprüfungen” unterziehen, um am Ende als Dschungelkönig/in den Thron zu besteigen

Bei der großen Dschungelparty 2022 sorgte Moderatorin Angela Finger-Erben für einen ungewollten Slip-Blitzer

„Tara werden wir noch häufiger im Fernsehen sehen, eine Linda werden wir noch häufiger im Fernsehen sehen, weil sie gezeigt haben, dass sie durchaus polarisieren“, sagt der Experte gegenüber RTL.

„Dschungelcamp“: Auch Finalisten ganz vorne mit dabei

Aber auch für die beiden „Dschungelcamp“-Finalisten Manuel Flickinger und Eric Stehfest sieht es laut Walter Hasenclever gut aus. Während Flickinger im Schnitt zwischen 10.000 bis 20.000 Euro pro TV-Show verlangen könnte, sind es bei Stehfest sogar bis zu 50.000 Euro.

Es bleibt abzuwarten, was die „Dschungelcamp“-Teilnehmer daraus machen…

Es bleibt abzuwarten, was die „Dschungelcamp"-Teilnehmer daraus machen…