Die RTL-Reality-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ erfreut sich großer Beliebtheit. Es gibt bereits 14 Staffeln des sogenannten „Dschungelcamps“. Aus ihnen sind 14 Dschungelköniginnen und Dschungelkönige hervorgegangen. Wir stellen Dir die bekanntesten Sieger aller Staffeln vor und verraten, was aus ihnen geworden ist.

Dschungelcamp: Die Gewinner und was sie heute machen

Dschungelcamp 2022: So heftig wird die finale Prüfung für Filip – „Will's gar nicht aussprechen“

Es ist Finaltag im Dschungelcamp 2022. Noch vor einem Jahr hätte sich vermutlich keiner gedacht, dass Underdog Filip Pavlovic als Finalist um die begehrte Dschungelkrone kämpfen würde.

Bevor die verbliebenen drei Camper um den Dschungelcamp-Titel kämpfen, zeigt RTL vorab schon einen kurzen Einblick in die bervorstehenden Dschungelprüfungen.

Dschungelcamp 2022: Filip Pavlovic muss sich im Finale harter Prüfung stellen

Filip Pavlovic erwartet Furchtbares im Dschungelcamp-Finale. Zumindest wirkt es so, wenn man sieht, wie die RTL-Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich reagieren.

Das ist das RTL-Dschungelcamp:

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” läuft seit 2011 jährlich bei RTL

Seit 2004 hat der Sender die Show in seinem Fernsehprogramm

Uhrzeit und Sendetermine der neuen Folgen gibt RTL bekannt

Moderiert wurde die Show bis 2012 von Sonja Zietlow und Dirk Bach – nach dem Tod des Komikers wurde er von Daniel Hartwich ersetzt

In zwei Wochen müssen sich die Kandidaten regelmäßig anstrengenden und vor allem ekeligen „Dschungelprüfungen” unterziehen, um am Ende als Dschungelkönig/in den Thron zu besteigen und als Gewinner nach Hause zu fahren

Filip Pavlovic muss in einen großen rostigen Stern steigen. Dann wird er festgekettet. Noch bevor es losgeht, hat er eine dunkle Vorahnung, was ihm droht.

Filip Pavlovic – seine schlimmste Befürchtung geht im Dschungelcamp-Finale in Erfüllung

„Ach du Scheiße“, entfährt es ihm. Einmal festgezurrt und mit Schutzbrille ausgerüstet sagt er ängstlich: „Ich weiß schon, was hier in die Mitte kommt“. Der Reality-TV-Star wirkt sichtlich angespannt.

Filip Pavlovic, hier bei einer vorherigen Dschungelprüfung, will beim Dschungelcamp-Finale nochmal alles geben. Foto: RTL / Stefan Menne

„Ich will es gar nicht aussprechen“, so Pavlovic. Als Daniel Hartwich dann nochmal nachfragt antwortet er: „Schlangen“.

Dschungelcamp-Finale: RTL-Moderatoren müssen bei Prüfung weggucken

In dieser letzten Prüfung muss sich Filip Pavlovic also nochmal seiner größten Angst stellen. Als sich ihm eine Schlange um den Hals wickelt, fängt der 27-Jährige hektisch an zu atmen.

Auch Daniel Hartwich und Sonja Zietlow ist das Schauspiel nicht ganz geheuer. So richtig hinsehen möchte keiner der beiden. Bleibt abzuwarten, was die anderen beiden Thronanwärter am Freitagabend erwartet.

