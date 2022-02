Dschungelcamp (RTL): Anouschka Renzi schießt im Live-TV gegen Linda – „Sie ist eine Schlange“

Es fing so friedlich an: Entspannt, frisch geduscht und ruhig trat „Dschungelcamp“-Kandidatin Anouschka Renzi am Freitagabend in der „Der Stunde danach“ bei RTL auf.

Doch als das Gespräch im Hotel in Südafrika auf Mit-Camperin Linda Nobat kam, kochte die Stimmung ganz schnell hoch. Die Schauspielerin schoss gegen die „Dschungelcamp“-Teilnehmerin – und die Situation eskalierte. Am Ende musste Moderator Maurice Gajda eingreifen.

„Dschungelcamp“ (RTL): Anouschka Renzi schießt erneut gegen Linda Nobat

Als die ausgeschiedene Anouschka Renzi im Interview mit „Dschungelcamp“-Reporter Maurice Gajda ihre Zeit am Lagerfeuer Revue passieren lässt, relativiert sie die ständigen Differenzen mit den anderen Stars. „Ich habe nicht schlecht über jemanden geredet, gerade nicht gegen Linda. Ich habe gesagt, dass du manchmal zu laut und nicht bescheiden bist, aber ich hab auch gesagt, dass du hoch intelligent bist und, dass du als Moderatorin arbeiten solltest, weil du das Zeug dazu hast“, sagt die Schauspielerin und spricht dabei die „Bachelor“-Kandidatin direkt an, die mit den anderen Stars im Hintergrund sitzt.

Im „Dschungelcamp“ krachte es oft zwischen Linda Nobat und Anouschka Renzi. Foto: RTL

Obwohl Linda Nobat kein Mikrofon hat, steigt sie direkt auf die Bemerkung ein: „Das ist etwas, was du mir nicht vermittelt hast.“ Bevor es wieder zum Schlagabtausch kommt, versucht Moderator Gajda zu vermitteln: „Das Schöne ist, und deshalb sind wir hier alle im Hotel, Anouschka hat Zeit, Linda hat Zeit.“ Doch die lehnt ab: „Ne, ich hab jetzt hier keine Lust...“

RTL schaltet zurück ins „Die Stunde danach“-Studio in Köln. Während Olivia Jones sich eine Fortsetzung wünscht, ist Angela Finger-Erben deutlich direkter: „Das interessiert mich aber jetzt. Genau das interessiert mich aber jetzt“ – also geht die Schalte nach Südafrika weiter, genauso wie die Diskussion dort.

„Dschungelcamp“ (RTL): Moderator muss schließlich eingreifen

„Du musst auch wissen, mir wurde auch geschrieben jetzt 'Nimm dich in Acht, trau ihr nicht jetzt, sie ist eine Schlange'. Du weißt, wie diese Medien funktionieren“, sagt Anouschka Renzi da gerade zu dem Playmate, dessen Antworten man kaum hört. „Ich hab dir auch nix Schlimmes angetan, ich habe dir alles ins Gesicht gesagt, Schätzchen“, so Anouschka weiter.

------------

Mehr zum „Dschungelcamp“ (RTL):

------------------

Schließlich greift Moderator Maurice Gajda ein: „Wir haben nicht alle verkabelt. Die beiden wollen das dann lieber ohne Kamera klären, das muss man respektieren. Es ist noch alles sehr sehr frisch.“

Ob sich die Stimmung im Hotel dadurch bessert, bleibt fraglich. Zumindest kommen jetzt zwei weitere Stars dazu – wer im „Dschungelcamp“-Halbfinale ausschied, liest du hier. (kv)