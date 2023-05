DJ Bobo: Oberhausen-Konzert am Sonntag muss verschoben werden – Schuld ist ein Unfall

Auch ein Superstar wie DJ Bobo ist vor Stau und Unfällen auf der Autobahn nicht gefeit. Das müssen nun auch die Fans des Schweizers am eigenen Leib erfahren. So sollte der Mann, der mit Superhits wie „There’s a party“ oder „Somebody dance with me“ ganze Generationen aufs Tanzparkett zog, sein Konzert in der Oberhausener „Rudolf Weber Arena“ am Sonntagabend (14. Mai 2023) um eine Stunde nach hinten verschieben.

In einem Statement des Veranstalters von DJ Bobo heißt es: „Hallo liebe Freunde von DJ BoBo, heute Nacht auf der Fahrt von unserem gestrigen Konzert in Hannover standen unsere 19 Trucks und 4 Busse mit der Crew inklusive der gesamten Bühne in einer Totalsperrung auf der A 2. Wir kamen daher mit 3 Stunden Verspätung an der Rudolf Weber Arena in Oberhausen an. Leider muss sich der Einlass wie folgt verschieben: Golden Seats: 17:45 Uhr. Publikumseinlass: 18:30 Uhr. Das Konzert wird mit circa einer Stunde Verspätung starten können.“

DJ Bobo muss Oberhausen-Konzert verschieben

Die Fans wird es wohl wenig stören. Sie freuen sich schließlich schon lange auf das Konzert, das DJ Bobo im Rahmen seiner „30 Jahre Evolution“-Tour spielen wird. Das Konzert in Hannover, das DJ Bobo am Samstagabend (13. Mai 2023) in Hannover spielte, sorgte jedenfalls bei den Zuschauern für unglaubliche Glücksgefühle.

„Danke für das Hammer-Konzert. Endlich mal wieder. Das tat sooo gut. Sehen uns noch in Zürich und Hamburg“, schreibt beispielsweise ein Fan. Ein anderer ergänzt: „Danke für den unfassbar schönen Abend! War wie immer der Hammer. Jedes Mal übertrefft ihr euch selbst! Ich freue mich jetzt schon auf 2026.“ Ein Dritter jubelt: „Es war ein super schöner Abend und ein mega Konzert. Wir kommen wieder.“ Und ein Vierter ist noch immer begeistert: „Ein super toller Abend gewesen. Hätte noch Stunden weiter machen können.“