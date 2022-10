Swedish House Mafia: Konzert in Köln abgesagt – Schuld ist ein Unfall

Mit Songs wie „Save the World“ oder „Don’t you worry Child“ sorgte Swedish House Mafia weltweit für Begeisterung. Diese Begeisterung sollten Ende Oktober auch die deutschen Fans in Köln spüren.

Doch daraus wird vorerst nichts, denn die Swedish House Mafia musste das, in der Lanxess-Arena geplante Konzert absagen. Auch andere Städte sind von dem Ausfall betroffen.

Swedish House Mafia sagt Konzert in Köln ab

Eigentlich sollten Axwell, Steve Angello und Sebastian Ingrosso am 25. Oktober in Köln-Deutz in der Lanxess-Arena auf der Bühne stehen. 20.000 Menschen passen in die Veranstaltungsstätte – der Stopp sollte einer von vielen auf ihrer „Paradise Again“-Tour sein.

Besonders interessant: Pünktlich zur Tour-Bekanntgabe hatte das DJ-Trio einen neuen Song mit Popstar The Weekend veröffentlicht. Wenige Tage vor der großen Show folgt jetzt die ernüchternde Gewissheit, dass es vorerst kein Konzert in Köln geben wird. Der Grund für die Absage: Ein Unfall beim Entladen der Tour-Technik.

Swedish House Mafia: Konzert abgesagt! Fans sind enttäuscht

Die Gruppe hatte via Social Media bekannt gegeben, dass essenzielle Teile des Show-Equipments beschädigt wurden. Die Folge: Fünf Konzerte fallen aus. Angaben der Band zufolge könnten die beschädigten Teile nicht schnell genug ersetzt werden, dadurch ist die Durchführung der Show in folgenden Städten nicht länger möglich.

Zürich

Krakau

Prag

München

Köln

Bis zum Konzert in Antwerpen am 29. Oktober soll die Tour pausieren. Immerhin: Vom Kölner Veranstalter heißt es, dass das Geld für die Tickets über die Vorverkaufsstelle erstattet wird.

Das könnte dich auch interessieren: „TV total“: Buhrufe im Studio! Zuschauer machen ihrem Ärger Luft

Auf Instagram melden sich empörte Fans zu Wort. „Fünf weitere Shows, die abgesagt wurden. So viele enttäuschte, untröstliche Fans, die Flüge und Hotels gebucht und sich Tage von der Arbeit freigenommen haben. Nur, damit man diese Shows wenige Stunden/Tage vor dem Termin absagen kann“, heißt es von einem Fan.

Ein anderer schreibt: „Ich habe zehn Jahre darauf gewartet, um euch zu sehen. Dann sagt ihr drei Tage vorher ab, weil ‚ein Teil der Produktion beschädigt wurde‘. Für viele ist der Grund für die Absage anscheinend eine „schwache Entschuldigung“.