Laura Müller: Als es ums Wendler-Konzert in Oberhausen geht, spricht sie Klartext

Michael Wendler arbeitet schon längere Zeit an einem musikalischen Comeback. Der gefallen Schlager-Sänger will endlich wieder auf die Bühne – und das auch in Deutschland.

Und wenn es nach Michael Wendler geht, soll es am 6. September 2025 in Oberhausen in der „Rudolf Weber Arena“ endlich so weit sein. Es ist bereits der zweite Versuch des „Sie liebt den DJ“-Interpreten in der Pottstadt ein Konzert auf die Beine zu stellen. Doch letztlich kassierte der 51-Jährige eine Absage.

Wird es dieses Mal in Oberhausen klappen? Hallen-Sponsor Andreas Weber hat sich im Interview mit unserem Partnerportal „Schlager.de“ distanziert. (Warum die Chancen für den Wendler und seine Fans dennoch bestehen, kannst du hier nachlesen.) Nun hat sich auch Ehefrau Laura Müller erstmal zum geplanten Konzert in Oberhausen geäußert.

Laura Müller spricht Klartext zu Wendler-Konzert in Oberhausen

Einst war Laura Müller selbst großer Fan von Michael Wendler. Immerhin lernten sich die beiden bei einem Auftritt des einstigen Schlager-Stars kennen. Doch nachdem der 51-Jährige nach seinen kruden Verschwörungstheorien bei zahlreichen Sponsoren und Partnern in Ungnade gefallen ist, gab es wohl nur noch private Konzerte zuhause.

Sollte es zum Bühnen-Comeback in Oberhausen kommen, hat Laura Müller nun jedoch in ihrer Instagram-Story eine große Ankündigung gemacht. „Wir werden uns sehen! Ich freue mich.“ Damit sollte klar sein, dass auch die Ehefrau vom Wendler anwesend sein wird. Gut vorstellbar, dass die junge Mutter dann den weiten Weg von Florida nach Deutschland nicht ohne ihren Sohn Rome Aston zurücklegt.

Seit Freitag (15. März) können bereits Tickets für das Solo-Konzert erworben werden. In die Rudolf Weber Arena passen etwa 12.700 Menschen. Laut Wendler seien in den ersten 48 Stunden mehr als 1000 Eintrittskarten verkauft worden. „Die Konzertkarten gehen weg wie warme Semmeln, freut sich nicht nur der Veranstalter Thomas Hoffmeister, sondern natürlich auch ich“, schrieb der Sänger auf seiner Facebook-Seite.