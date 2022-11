Disney+ reagiert auf „Bleach“-Shitstorm – und wird deutlich

Das hat aber lange gedauert. Über mehrere Wochen hinweg sind die Kommentarspalten auf den Social-Media-Kanälen von Disney+ von aufgebrachten Kunden geflutet worden. Nun äußert sich der Konzern erstmals persönlich zu dem Shitstorm.

Statt einer Entschuldigung bekommen die Serien-Fans jedoch nur eine deutliche Ansage von Disney+ zu hören. Die Fronten scheinen sich längst verhärtet zu haben.

Kunden drohen Disney+ mit Kündigung

Als Nutzer der sozialen Medien ist man an dem Aufreger bei Disney+ in den vergangenen Wochen kaum noch vorbeigekommen. Seit dem 3. Oktober werden die Instagram- und Facebook-Accounts des Streaminganbieters von einem Mob wütender Nutzer überrollt. Der Grund: Der Dienst hat sein Versprechen gebrochen.

Eigentlich hätte am 3. Oktober die japanische Anime-Serie „Bleach: Thousand Year Blood War“ im Angebot erscheinen sollen – doch von den Folgen fehlt bis heute jede Spur. Als Protest-Aktion haben sich die Manga-Fans vorgenommen, die Verantwortlichen in Deutschland so lange mit der Nachfrage zu tyrannisieren, bis „Bleach“ im Programm des Streamingdienstes erscheint.

Fortan haben sich unter jedem einzelnen Social-Media-Beitrag Hunderte Kommentare gehäuft, in denen der Release von der Serie gefordert worden ist. Mal auf humorvolle Weise, mal mit deutlichen Drohungen. „Wenn nicht langsam eine Info kommt, wann ‚Bleach‘ bei Disney+ erscheint, werde ich das Abo halt kündigen“, heißt es beispielsweise von einem Kunden bei Instagram.

Disney+ macht Kunden deutliche Ansage

Nach fast sieben Wochen spricht man beim Streamingdienst nun ein Machtwort. Bei Instagram veröffentlicht das Unternehmen ein eindeutiges Statement. Das Bild des Beitrages zeigt lediglich den Satz „Wir hören euch“. In der Bildunterschrift bezieht der Anbieter Stellung zu den Vorwürfen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Wir hören euch – wir arbeiten daran! Sobald es ein fixes Startdatum für ‚Bleach: Thousand Year Blood War‘ gibt, erfahrt ihr es hier als erstes“, heißt es. Nach einer aufrichtigen Entschuldigung für den versäumten Release klingt das zwar nicht, dennoch scheint die Aktion etwas zu bewirken.

Weitere News:

„Es tut mir leid, dass ich so harsch zu euch war“, kommentiert ein Nutzer beschämt. Ein anderer Fan erkennt zufrieden an: „Das ist doch super, dass ihr uns hört. Danke. Disney+ bleibt.“