Disney-Film landet auf dem Index – DIESE Szene ist der Grund

Für Disney-Fans dürfte die Ankündigung zum neuen Kinofilm „Lightyear“ ein echter Glücksmoment gewesen sein. 27 Jahre nach dem Erscheinen des ersten „Toy Story“-Films, ist der legendäre Film-Held Buzz Lightyear mit einem eigenen Spin-Off zurück in den Kinos.

Während die einen jubeln, gucken die anderen in die Röhre. Denn ausgerechnet der familienfreundliche Disney-Film landete jetzt in einigen Ländern auf dem Index.

Disney: „Lightyear“ sorgt für Aufsehen – wegen DIESER Szene

Die Verantwortlichen von Disney sind seit einigen Jahren besonders bemüht, ihre Filme an das aktuelle Weltgeschehen anzupassen. Auch das Thema Homosexualität ist in den Neuproduktionen des US-Unternehmens längst normalisiert.

In „Lightyear“ kommt es jetzt zu einem Kuss zwischen zwei Frauen. Die Kuss-Szene wird in einigen Ländern allerdings zum Affront. Insgesamt 14 Länder weigern sich den Film öffentlich zu zeigen. Hier landete der Film kurzerhand auf dem Index.

Diese Länder gehören dazu:

Bahrain

Irak

Jordanien

Kuwait

Libanon

Oman

Katar

Syrien

Disney geht drastischen Schritt nach Kritik zu „Lightyear“-Szene

Wie „tagesschau.de“ berichtet, hatte Disney die Szene zunächst rausgeschnitten. Nach starker Kritik aus den eigenen Reihen wurde die Änderung dann aber doch wieder rückgängig gemacht.

Der neue Disney-Film „Lightyear“ darf in 14 Ländern nicht erscheinen. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rafael Henrique

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Film durch das Zeigen homosexueller Beziehungen verboten wird. In dem Marvel-Film „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ sieht man in einer Szene die zwei Mütter der Hauptdarstellerin. Die kurze Sequenz reichte bereits aus, damit der Film in Saudi-Arabien nicht in den Kinos erschien.

Bei der Veröffentlichung von „Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse“, kürzte Warner Bros. Pictures sogar sechs Sekunden aus dem Film für die Veröffentlichung in China.

