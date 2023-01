Disney+: Das wurde aber Zeit! „Bleach“-Serie ist nach vier Monaten endlich in Deutschland verfügbar

Auf diesen Release haben die Kunden von Disney+ lange warten müssen. Schon am 10. Oktober 2022 sollte die Anime-Serie „Bleach: Thousand-Year Blood War“ im Programm des Streamingdienstes erscheinen. Doch weder am angekündigten Tag noch in den Wochen darauf sind die Folgen online gegangen.

Auf eine Entschuldigung oder Erklärung von Disney+ warten die Anime-Fans bis heute. Zumindest das Warten auf die „Bleach“-Folgen dürfte nun aber endlich der Vergangenheit angehören. Im Februar soll die Serie für Kunden aus Deutschland verfügbar sein.

Vier Monate zu spät: Disney+ kündigt „Bleach“-Start für Februar an

Nachdem die Fans von „Bleach“ monatelang von Disney+ hingehalten worden sind, haben sie ihrem Ärger in den sozialen Medien Luft gemacht. Über mehrere Monate hinweg fluten sie die Kommentarspalten der Social-Media-Accounts des Streamingdienstes. Unter jedem Beitrag, der nichts mit „Bleach“ zu tun hat, beschweren sie sich über das gebrochene Versprechen.

Nun scheint sich jedoch endlich ein Licht am Ende des Tunnels aufzutun. In der Programmvorschau für den Monat Februar hat Disney+ angekündigt, dass „Bleach: Thousand-Year Blood War“ ab dem 15. Februar exklusiv verfügbar sein wird. Damit verspätet sich der Start der Serie hierzulande um ganze vier Monate. Ein Vorfall, der vor allem bei Anime-Fans für Ärger sorgt.

Zuschauer des Anime-Genres sind es gewohnt, dass neue Folgen zeitgleich in Japan sowie dem Rest der Welt gezeigt werden. Diese Besonderheit ist auch unter dem Begriff „Simulcast“ bekannt, da es sich um eine Simultanübertragung handelt. Während die „Bleach“-Fans in Asien die Serie bereits im Oktober 2022 mitverfolgt haben, kommt das deutsche Publikum erst jetzt zum Zug. Besser spät als nie.

Weitere News:

Die japanische Anime-Serie „Bleach: Thousand Year Blood War“ handelt von dem Finale des erfolgreichen Mangas „Bleach“ von Tite Kubo und stellt zehn Jahren nach dem Ende der Hauptserie endlich eine Fortsetzung der Geschichte dar.