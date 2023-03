Dieter Nuhr lästert über Ricarda Lang: „Macht mir persönlich Angst“

Es ist ein altbekanntes Stilmittel unter Komikern. Erst betonen, dass man ja über Thema XY keine Witze machen wolle, und es dann im direkten Anschluss doch tun. Es ist ein Stilmittel, das auch Dieter Nuhr beherrscht, wie er in der aktuellen Ausgabe seiner ARD-Show „Nuhr im Ersten“ beweist.

Es sind die Themen Ernährung und Leibesfülle, die sich Dieter Nuhr für die Eröffnung seiner Show ausgesucht hat. „Ich rufe jetzt jeden Montag bei den Grünen an und frage, was ich in der Woche essen soll. Machen Sie das auch, ich empfehle Ihnen das. Beim zuständigen Ortsverband. Keine Süßigkeiten, kein Fastfood, weil es fett macht“, scherzt der Komiker.

Dieter Nuhr schießt gegen dicke Kinder

Nuhr weiter: „Und da war ich überrascht, dass ausgerechnet die Grünen … da … ähm. Weil ich dachte Bodypositivity, Fat is beautiful, Größe XXL ist doch im Grunde wie Größe S. Nur, wenn man Größe XXL hat, muss man bei S mehr ziehen.“

Nach ein paar Lachern und artigem Klatschen des Publikums, witzelt Nuhr dann weiter: „Ich dachte, Bewerten von Körperumfang geht ja gar nicht. So hat man es mir gesagt. Als Komiker wird einem ja ständig gesagt, worüber man Witze machen darf und worüber nicht und da wurde mir schon häufiger mitgeteilt: Keine Witze über Dicke. Vor allem nicht über dicke Kinder.“

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer sich noch an den Anfangssatz dieses Artikels erinnert, weiß was jetzt kommt. „Schade eigentlich“, fährt der 62-Jährige fort, „weil ich dicke Kinder witzig finde, wenn die so im Lastenfahrrad die ganze Kiste ausfüllen, wie ein Zementsack. Und oben glotzt nur die kugelrunde Melone raus. Mit Helm auf. Denn wenn der Kleine einschläft, schlägt der aufgedunsene Schädel oft hinten an die Lenkstange.“

Dieter Nuhr witzelt über Ricarda Lang

Und dann kam der gebürtige Weseler doch wieder zu den Grünen, genauer gesagt zu Ricarda Lang. „Ein ganz schlechter Übergang“, betonte der Komiker noch, nachdem er von dicken Kindern direkt auf die Bundesvorsitzende der Grünen übergeleitet hatte. „Nicht, dass sie das falsch verstehen, ich will mich nicht einreihen – und das meine ich ganz ernst – in die Reihe derer, die sie wegen ihrer Figur angehen. Ganz ernst. Finde ich geschmacklos, aber dass sich ausgerechnet Ricarda Lang traut, das Volk in Ernährungsfragen erzieherisch lenken zu wollen, das macht mir persönlich Angst. Weil: Die Politik wird für uns Komiker immer mehr zur echten Konkurrenz.“

Mehr Nachrichten:

Es waren Witze, die bei den Zuschauern alles andere als gut ankamen. „Mein Gott, Dieter Nuhr! Billiger geht’s nicht. Witze über die Figur von Ricarda Lang? Was ist bloß aus Ihnen geworden?“, heißt es beispielsweise auf Twitter. Und Journalist Stephan Anpalagan ergänzt: „Man kann vom ÖRR halten, was man will. Dass aber meine Rundfunkgebühren dafür verwendet werden, dass Dieter Nuhr im Ersten Witze über Ricarda Langs Körperumfang machen darf, macht mich schlicht und einfach fassungslos.“