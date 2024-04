Dieter Bohlen: Geheimdreh in der Nacht – dieses Video sprengt alle Dimensionen!

Dieter Bohlen und Influencer Twenty4tim machen gemeinsame Sache! Diese Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Das Musik-Video ihrer Single ist offenbar im Kasten – und sprengt alle Dimensionen!

Sie haben keine Kosten und Mühen gescheut: Wie die „Bild“ erfahren haben will, drehten Dieter Bohlen und Twenty4tim am Samstag (6. April) ihr gemeinsames Musik-Video. Der geheime Dreh soll bis tief in die Nacht gegangen sein.

Dieter Bohlen und Twenty4tim lassen „Cheri Cheri Lady“ neu aufleben

Die Single „Cheri Cheri Lady“ – eine Hommage an den Modern-Talking-Klassiker – wird in der Nacht vom 11. auf den 12. April erscheinen. „Tim hat wohl das erste Mal im Leben richtig geackert und war kaputt“, sagte Bohlen.

In dem Video erscheint eine Geheimagentin mit roten Haaren, die Twenty4tim entführt und seinen Hit stiehlt. Den will sich der Influencer unbedingt zurückholen. Es beginnt eine heiße Verfolgungsjagd. Das Video ist an den Film-Klassiker „James Bond“ angelehnt. Sogar „Supertalent“-Juror und Bohlen-Kumpel Bruce Darnell wird dort zu sehen sein!

Dieter Bohlen: Die Kosten des Videos übersteigen alles!

Und das ist längst nicht alles! Bohlen verrät, dass Twenty4tim „ein unheimlich aufwendiges Video machen [wollte], das weit über die 100.000 Euro kostet“. Bohlen konnte den 23-Jährigen nicht von seinen Plänen abbringen. Laut der „Bild“ soll das Video zu „Cheri Cheri Lady“ satte 170.000 Euro gekostet haben!

Und das ist nicht das erste Mega-Video, welches Twenty4tim auf die Beine stellt. Schon mit seinem Clip zu „Bling Bling“ setzte er neue Maßstäbe. In dem Video waren unter anderem die Influencerinnen Gerda Lewis und Sophia Thiel zu sehen.

Twenty4tim gibt erste Kostprobe auf Instagram-Account

Nun macht Twenty4tim also gemeinsame Sache mit Dieter Bohlen. Eine erste Kostprobe von „Cheri Cheri Lady“ teilte der Instagram-Star (2,8 Millionen Follower) bereits auf seinem Account.