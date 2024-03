Dieter Bohlen verliert völlig die Balance – die Konsequenzen folgen sofort

Sein Name ist in aller Munde und seine provokanten Sprüche sorgen immer wieder für Aufsehen. Dieter Bohlen unterhält als Chef-Juror Zuschauer der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ bereits seit dem Jahr 2002.

Seit 2006 ist Dieter Bohlen außerdem mit seiner großen Liebe Carina Walz liiert, das Liebespaar scheint auch zwanzig Jahre später noch verliebt wie am ersten Tag zu sein. Auf seinem Instagram-Profil gerät der Pop-Titan nun völlig außer Balance und muss daraufhin mit den Konsequenzen zurecht kommen.

Dieter Bohlen: Und plötzlich war es geschehen

In diesen Tagen verbringt Dieter Bohlen seinen Jahresurlaub auf den sonnigen Seychellen. Auf seinem Instagram-Profil, dem stolze 1.5 Millionen Menschen folgen, teilt der Pop-Titan Eindrücke aus seinem luxuriösen Traumurlaub. Gemeinsam mit Partnerin Carina Walz badet der Musiker im Meer und zeigt sich verliebter, als jemals zuvor. Doch das neuste Video, das der Komponist nun teilte, zeigt ein kleines Missgeschick auf.

Mit einer Sonnenbrille und eine Cap ausgestattet, läuft Dieter Bohlen in Richtung einer Sonnenliege am Hotelpool. In der Hand hält der „DSDS“-Star einen leckeren Cocktail zur Abkühlung an diesem heißen Tag. Doch kurz bevor der RTL-Star es sich gemütlich machen kann, geschieht es.

Die Rückenlehne der Liege, an die Dieter Bohlen sich lehnen möchte, ist nicht richtig festgestellt. Der Pop-Titan verliert die Balance und fällt nach hinten über. Auch seinen Cocktail kann der Musiker nicht mehr retten, die weiße Flüssigkeit ergießt sich über das Gesicht und den Oberkörper des Komponisten. Partnerin Carina, die das ganze filmt, kann sich ein Lachen nicht verkneifen.

Zu den Aufnahmen schreibt Bohlen: „Der Drink haut den stärksten Dieter um.“ Ob es sich bei den Bildern tatsächlich um ein Missgeschick oder einen perfekt inszenierten Sketch handelt, bleibt fraglich.

Belustigung aufseiten der Fans

Die Fans von Dieter Bohlen lieben die unterhaltsamen Sketches, die der Pop-Titan regelmäßig auf Social Media teilt. Ein Fan kommentiert das Instagram-Video des Musikers mit den Worten: „Mensch Dieterchen! Du bist und bleibst einfach der Beste“ und ein weiterer Follower schreibt: „Die Liege hatte zu viel Respekt vor dir Dieter, die hat sich verneigt.“ Für gute Laune bei seiner Fangemeinde hat Bohlen mit diesen Bildern auf jeden Fall gesorgt.

Wann es für den Pop-Titan zurück in die Heimat geht, hat der Musiker noch nicht verlauten lassen. Die Zeit im Traumurlaub scheint Dieter Bohlen jedenfalls in vollen Zügen zu genießen.