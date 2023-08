Dieter Bohlen mit Protz-Video: Seine Musikauswahl sagt alles

Unter dem Titel des „Poptitan“ kennen ihn die meisten Menschen: Musikproduzent Dieter Bohlen. Seit dem Jahr 2002 begleitet er junge Talente als Chef-Juror der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar„. Neben seinem musikalischen Talent ist der mittlerweile 69-Jährige vor allem für seine umstrittenen Sprüche gegenüber Kandidaten der Show bekannt. Der ehemalige „Modern Talking„-Sänger nimmt kein Blatt vor den Mund und macht sich damit gleichermaßen Freunde und Feinde.

Dass der Komponist in den letzten Jahrzehnten einige Ersparnisse angehäuft hat, dürfte keine große Überraschung sein. Auf Instagram teilt Bohlen regelmäßig Eindrücke aus dem Luxus-Leben mit seinen 1,5 Millionen Fans. Ob ein Traumurlaub auf den Malediven oder eine Fahrt mit dem eigenen Motorboot – Bohlen zeigt gerne, was er hat! Doch in seinem neusten Instagram-Post geht der „Poptitan“ noch einen Schritt weiter.

Dieter Bohlen: Keine Spur von Bescheidenheit

„Von neun bis neun, was ich anfass‘, wird zu Gold, […] Baby, guck nicht auf den Preis, ich bin jung und ich bin reich.“ Die Zeilen des Songs „9 bis 9“ von SIRA, Bausa & Badchieff laufen im Hintergrund des neusten Reels auf Dieter Bohlens Instagram-Profil. Zufall? Wohl kaum! Bohlen posiert gemeinsam mit seiner Partnerin Carina Walz auf einem luxuriösen Boot, sitzt sogar zeitweise selbst am Steuer. Die Botschaft ist klar, jeder soll sehen, wie gut es dem Musikproduzenten finanziell geht. Vergleichsweise schlicht fällt dafür die Beschriftung des Beitrages aus, Bohlen schreibt: „Ein schöner Tag auf dem Boot.“

Keine Spur von Neid bei den Fans

Den eigenen luxuriösen Lebensstil so zur Schau zu stellen, kann den ein oder anderen Kritiker heranziehen. So jedoch nicht bei den Followern von Dieter Bohlen. Die Fans des Songwriters freuen sich über die Einblicke in das Wochenendprogramm ihres Idols. Ein Follower kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Wunderschön! Zwei junge, schöne, glückliche Menschen! Viel Spaß!“ Eine andere Userin gönnt dem Komponisten das Glück voll und ganz: „Alles mit Fleiß und Durchhaltevermögen erarbeitet. Du hast es geschafft, obwohl dir Felsbrocken vor die Füße geworfen wurden! Ich feier dich!“ Von Kritik also keine Spur!

Jung geblieben scheint der 69-Jährige allemal zu sein. Ob die viele Sonne, seine 30 Jahre jüngere Frau Carina oder der Erfolg im Berufsleben dafür verantwortlich sind, lässt sich nur mutmaßen. Fans können sich wohl auch zukünftig auf Fernsehsendungen mit ihrem Idol freuen.