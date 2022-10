Thomas Anders in Oberhausen: Überraschungsgast – als die Fans IHN sehen, brechen alle Dämme

Er war einer DER Stars der „Schlagernacht des Jahres“: Thomas Anders. Der ehemalige „Modern Talking“-Star teilte sich am vergangenen Samstag (29. Oktober 2022) die Bühne der Oberhausener „Rudolf Weber Arena“ mit Stars wie Howard Carpendale, Mickie Krause oder dem wieder erstarkten Matthias Reim. Die jedoch waren allesamt angekündigt. Der Star, den Thomas Anders – zumindest virtuell – auf die Bühne holte, war jedoch eine riesige Überraschung für die Tausenden Schlagerfans.

Was war geschehen? Wir beginnen von vorne. Der Abend war noch recht jung, als Thomas Anders gegen 18.20 Uhr die Bühne in Oberhausen betrat. Zu den Klängen von „Modern Talking“ stürmte der mittlerweile 59-Jährige die Bühne und löste allein damit schon einen Jubelsturm aus. Doch der war nicht, verglichen mit dem, was noch folgen sollte.

Thomas Anders holt Florian Silbereisen virtuell auf die Bühne

Denn nachdem Anders seinen Hit „Das Leben ist jetzt“ performt hatte, kam er auf seinen guten Freund Florian Silbereisen zu sprechen. Mit dem Star-Moderator hatte Anders zuletzt die Erfolgsplatte „Das Album“ gespickt mit allerlei Duetten aufgenommen. Und natürlich durfte eines der erfolgreichsten Schlager-Alben der vergangenen Jahre auch auf der „Schlagernacht des Jahres“ nicht fehlen.

Und so spielte Thomas Anders den Song „Sie sagte doch, sie liebt mich“ an, als plötzlich Florian Silbereisen selbst auf der Leinwand erschien und das Duett zusammen mit seinem Schlager-Kollegen performte. Es war der Moment, als die Halle an diesem Abend das erste Mal so richtig eskalierte und zu beben schien. Verständlich, gehört Florian Silbereisen doch zusammen mit Helene Fischer zum Besten, was die deutsche Schlagerszene zu bieten hat.

Doch auch ohne Flori schaffte es Thomas Anders die Stimmung zu halten. Mit „Modern Talking“-Klassikern wie „You can win if you want“, „Atlantis is calling“,„Geronimo’s Cadillac“ oder „Cherry cherry Lady“, schaffte das der Sänger auch ganz allein. Der donnernde Applaus gab ihm recht.

Mehr Nachrichten:

Die „Schlagernacht des Jahres“ mit Stars wie Thomas Anders, Matthias Reim oder Mickie Krause ist in diesem Jahr noch in Berlin (5. November 2022), Erfurt (12. November 2022) und Frankfurt (19. November 2022). Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen.