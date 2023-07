DSDS: Karriere von Ex-Gewinnerin beendet – SIE geht wieder zur Schule

Eingefleischte DSDS-Fans werden sich noch gut an sie erinnern: Elisabeth „Elli“ Erl gewann die zweite Staffel der erfolgreichen RTL-Castingshow. Nach ihrem glorreichen Sieg ging ihre Karriere als Musikerin so richtig los. Die geschäftliche Beziehung zu Chef-Juror Dieter Bohlen brach sie aber nach kurzer Zeit ab.

Mittlerweile ist es fast 20 Jahre her, dass Elisabeth „Elli“ Erl zu Deutschlands Superstar gekürt wurde. Die Bühne hat die zweite DSDS-Gewinnerin heute größtenteils gegen den Pausenhof eingetauscht. Denn die heute 44-Jährige geht wieder in die Schule.

DSDS-Gewinnerin unterrichtet Realschüler

Wie die ehemalige Siegerin der Castingshow in einem Interview mit „Web.de“ erzählt, ist ihr Alltag alles andere als musikalisch – zumindest, was ihren Beruf angeht. Denn die 44-Jährige ist Lehrerin an einer Realschule. Gemeinsam mit ihrer Frau, die ebenfalls unterrichtet, ist sie für den Job sogar wieder nach Bayern gezogen.

Sie erzählt: „Wir sind beide durch einen sehr glücklichen Zufall an derselben Schule gelandet. Wir wohnen da, wo wir arbeiten. Man trifft damit natürlich mehr Schüler und Schülerinnen, aber zum Glück gab es noch keine unangenehmen Situationen.“ Der Plan war eigentlich ein anderer, wie die Tina van Wickeren, die Partnerin von Elli, ergänzt: „Wir wollten eigentlich nach Regensburg, in Ellis Heimat. Aber wir sind verbeamtet auf Lebenszeit und das Ministerium hat uns mitgeteilt, dass sie uns hier brauchen.“

DSDS-Star deutlich: „Damals schon mit Dieter Bohlen Schwierigkeiten gehabt“

Fast 20 Jahre nach ihrem Sieg scheint sich die 44-Jährige gerne an ihre Zeit bei DSDS zurückzuerinnern. Weiter verfolgt hat sie die nachfolgenden Staffeln aber nicht, wie sie erzählt. Lediglich die, wo Dieter Bohlen nicht in der Jury saß, empfand sie als „sympathischer und wertschätzender“. Und das kommt nicht von irgendwo.

Denn schon während ihrer Zeit bei DSDS waren sie und Dieter Bohlen nicht die engsten Freunde, so Elli: „Ich habe damals schon mit Dieter Bohlen Schwierigkeiten gehabt. Das war auch ganz offensichtlich. Wobei: Ich muss dazu sagen, dass ich anfangs keine Schwierigkeiten mit ihm hatte. Ich habe dann nur mitbekommen, dass er welche mit mir hatte und schlecht über mich geredet hat. Mit solchen Menschen möchte ich mich nicht umgeben. Ich habe schnell gemerkt: Das ist nicht meine Sorte Mensch.“ Eindeutige Worte.