Dieter Bohlen perplex: Er kann es nicht begreifen

Ein unerwarteter Moment des Staunens überkommt Sänger und Produzent Dieter Bohlen, der sonst eher für sein selbstbewusstes Auftreten und seine kritischen Kommentare bekannt ist.

Aktuell befindet sich der 70-Jährige mit seiner Frau Carina auf den Seychellen im Osterurlaub. Doch was hat Dieter Bohlen in seinem Urlaub so aus der Fassung gebracht?

Dieter Bohlen staunt über die Natur

Auf Instagram teilt Dieter Bohlen seine Eindrücke von seinem Urlaub auf den Seychellen – einem Ort, der so malerisch ist, dass Dieter Bohlen es kaum fassen konnte. „Die Natur ist so schön! Ich kann gar nicht glauben, dass das keine Fototapete ist“, kommentierte der DSDS-Chef sein eigenes Bild, das ihn braungebrannt an einem weißen Sandstrand zeigt.

Die paradiesische Inselkette im Indischen Ozean scheint jeden Besucher mit ihrer unberührten Natur und atemberaubenden Kulisse direkt zu verzaubern. Inmitten dieses tropischen Paradieses sendet Dieter Bohlen fröhliche Ostergrüße an seine Follower. Die herzlichen Wünsche für schöne Ostertage werden von den Fans erwidert.

Dieter Bohlen: Fans wünschen dem Pop-Titan einen schönen Urlaub

„Wünsche Euch schöne Ostern und noch einen schönen Urlaub. Sieht ja echt mega schön aus“, schreibt einer seiner Follower unter das Bild. „Wow, das klingt paradiesisch und es sieht auch so aus… und ihr dazwischen seht fantastisch aus. Bin erstaunt, dass euch das wohl noch besser gefällt als die Malediven“, meint ein anderer. Wiederum andere wünschten, sie wären bei Dieter und Carina am Strand.

Kein Wunder: Die Seychellen bestehen aus über 100 Inseln und sind bekannt für ihre einzigartige Natur. Offenbar so schön, dass selbst ein viel gereister Mann wie Dieter Bohlen aus dem Staunen nicht mehr heraus kommt. Sein Post zeigt einmal mehr, dass die Seychellen ein wahres Traumziel für viele sind. Für die meisten wird es jedoch leider unerreicht bleiben.