Dieter Bohlen lässt Bombe platzen – damit hätten die Wenigsten gerechnet

Dieter Bohlen hat es noch einmal getan: Der Pop-Titan ist in den vergangenen Wochen durch Deutschland getourt. Geplant war das als große Abschiedstournee. Doch jetzt scheint alles anders zu kommen.

Das hat Dieter Bohlen jetzt selbst in seiner Instagram-Story bekanntgegeben. Was er für die nächsten zwei Jahre plant? Das verraten wir dir hier.

Dieter Bohlen: Abschiedstour – oder doch nicht?

Unter dem Motto „Das größte Comeback aller Zeiten“ hatte Dieter Bohlen seine Deutschlandtour angekündigt. In insgesamt 13 Städten hat der Pop-Titan Halt gemacht. Mit ihm auf der Bühne: Unter anderem DSDS-Gewinner Sem Eisinger, die anderen Finalisten Monika Gajek, Lorent Berisha, Kiyan Yousefbeik und Pietro Lombardi.

Dieter Bohlen versprach seinen Fans eine unvergessliche Show. „Wenn Tausende von Menschen dich deine ganze Karriere über so treu begleiten, dann ist es für mich selbstverständlich, dass ich ihnen bei meiner letzten Tour auch nochmal die Gelegenheit gebe, gemeinsam mit mir eine unvergessliche Show zu erleben“, sagte Dieter Bohlen bei der Tour-Ankündigung (wir berichteten).

Dieter Bohlen lässt Bombe platzen

Doch der eigentliche Plan mit der Abschiedstour scheint passé. Denn der 69-Jährige will es doch nochmal wissen. Statt Deutschlandtour steht offenbar eine Welttournee auf dem Plan, heißt es in einem Artikel der „Rheinischen Post“. In seiner Instagram-Story macht Dieter Bohlen es am Dienstag (9. Mai) offiziell. Mehr als 30 Konzerte sollen geplant sein. Wo und wann? Das ist noch geheim. Fakt ist jedoch, dass Dieter Bohlen Tourveranstalter Michael Hilgers vom SparkassenPark Mönchengladbach für das Booking beauftragt hat.

Mehr News:

„Ich freue mich“, schreibt der DSDS-Juror dazu. Und es ist nicht die einzige Bombe, die Dieter Bohlen dieses Jahr hat platzen lassen. Nachdem die 20. Staffel von DSDS zunächst als letzte Staffel angekündigt war, geht es auch da in eine 21. Runde – natürlich wieder mit Dieter Bohlen in der Jury. An seiner Seite sitzt im kommenden Jahr übrigens auch Pietro Lombardi.