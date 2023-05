Nach DSDS-Sieg – bitterer Rückschlag für Gewinner Sem Eisinger

Für Sem Eisinger wurde die Teilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) zum regelrechten Durchmarsch. Bereits vor den Live-Shows galt der 29-Jährige als Favorit auf den Titel – bei den Kandidaten und der Jury.

Und auch das Voting im Finale sprach eindeutig für Sem Eisinger – mit großem Abstand gewann er vor der Zweitplatzierten Monika Gajek. Nach seinem Sieg sollte die große Gesangskarriere des Frankfurter erst losgehen. Doch nun erwischt die Realität den DSDS-Sieger eiskalt.

+++DSDS-Streit eskaliert: Katja Krasavice schießt jetzt gegen SIE – Dieter Bohlen reagiert sofort +++

DSDS-Sieger rutscht aus den Charts

Fast 55 Prozent aller Anrufer wählten Sem Eisinger zum Superstar. Seinen Song „Don’t Let Me Go“ widmete er seinem erst kürzlich verstorbenen Vater, der immer an das Talent seines Sohnes glaubte. Auch die Jury rund um Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Katja Krasavice und Leonie glaubten, dass der Sänger es sogar in Hollywood zum Star schaffen könnte.

+++ DSDS-Star Dieter Bohlen lässt Bombe bei Düsseldorf-Konzert platzen – Pietro Lombardi geschockt +++

Doch nun holt die Realität den Frankfurter auf den Boden der Tatsachen zurück. Denn nach nur einer Woche ist sein Hit bereits aus den deutschen Charts verschwunden. Überhaupt schaffte es der Song bei der Veröffentlichung am 21. April gerade mal auf Platz 57 in den deutschen Singlecharts. Da musste Sem Eisinger den ersten Dämpfer hinnehmen, denn der Hit „Deep End“ der DSDS-Zweiten Monika Gajek ordnete sich direkt 21 Plätze höher ein. Nun tauchen beide in den Top 100 nicht mehr auf.

Noch mehr News:

Holpriger Start ins Superstar-Leben. Vielleicht kann sich Sem Eisinger noch ein paar Tipps bei Pietro Lombardi abholen. Schließlich ist der einstige DSDS-Gewinner seit über zehn Jahren erfolgreich im Musikgeschäft und hat bereits mehrere Nummer-1-Hits gelandet.