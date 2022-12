Dieter Bohlen zieht Schlussstrich – was Pietro Lombardi damit zu tun hat

Für die Fans von Dieter Bohlen war es wohl DIE Nachricht des Jahres: Der Pop-Titan geht auf große Tour. Unter dem Motto „Das größte Comeback aller Zeiten“ möchte die DSDS-Legende die alten Zeiten noch einmal aufleben lassen und die Hits noch einmal auf die Bühne bringen.

Doch das „größte Comeback aller Zeiten“ wird gleichzeitig der letzte Tour-Streich des 68-Jährigen sein. Das hat Dieter Bohlen jetzt bekannt gegeben. Was Pietro Lombardi damit zu tun hat? Das verraten wir dir hier.

Dieter Bohlen: Abschiedstour mit IHM

Mit einer siebenköpfigen Band im Schlepptau geht Dieter Bohlen im April und Mai 2023 auf Tour. In 13 Städten will der DSDS-Juror gemeinsam mit seinen Fans seine größten Hits feiern. „Wenn tausende von Menschen dich deine ganze Karriere über so treu begleiten, dann ist es für mich selbstverständlich, dass ich ihnen bei meiner letzten Tour auch nochmal die Gelegenheit gebe, gemeinsam mit mir eine unvergessliche Show zu erleben“, sagt der 68-Jährige.

Was seine Fans bei der „unvergesslichen Show“ erwartet? Neben seinen Nummer 1 Hits will Dieter Bohlen auch noch die ein oder andere Anekdote aus der Unterhaltungsbranche zum Besten geben. Und all das will der Pop-Titan nicht alleine machen. An seiner Seite: Pietro Lombardi.

Die beiden haben sich bei DSDS kennengelernt. Seither verbindet den ehemaligen Kandidaten und den Juror eine tiefe Freundschaft. Kein Wunder also, dass Dieter Bohlen ihn ausgewählt hat, um mit ihm gemeinsam auf große Abschiedstour zu gehen. Und die Zusage von Pietro Lombardi habe nicht lange auf sich warten lassen, heißt es. Man darf gespannt sein, was sich das Gespann für die große Abschiedstour hat einfallen lassen.