Dieter Bohlen lässt Bombe platzen – von wegen Karriere-Aus!

Gerade erst hat Dieter Bohlen sein Bühnen-Comeback verkündet, da ist auch schon wieder Schluss. Die Konzerte auf seiner „Das größte Comeback aller Zeiten“-Tour werden demnach seine Letzten jemals sein. Und auch seine Kult-Show „Deutschland sucht den Superstar“ neigt sich nächstes Jahr dem Ende.

Verständlich, dass sich seine Fans nun große Sorgen darum machen, dass sie den Poptitan wohl bald gar nicht mehr zu sehen bekommen. Was wird aus Dieter Bohlen, wenn er nicht mehr auf der Bühne oder für DSDS auftritt?

Dieter Bohlen kehrt Bühne den Rücken: „Meine letzte Tour“

In einer emotionalen Videobotschaft an seine Fans gibt Dieter Bohlen bekannt: „Ja, es stimmt. Ich mache nächstes Jahr meine letzte Tour. Die beginnt direkt im Anschluss an das Finale von DSDS.“ Der Tourauftakt findet am 16. April in Berlin statt. Danach geht es für den Ex-„Modern Talking“-Sänger auf 13 Konzerte in ganz Deutschland sowie in Österreich und der Schweiz.

Anschließend wird Dieter nur noch als Komponist und Produzent im Tonstudio tätig sein. Zieht sich der 68-Jährige damit also endgültig aus der Öffentlichkeit zurück? Nein, daran ist gar nicht zu denken.

RTL verlängert Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen nach DSDS

Wie der Musiker seinen Instagram-Followern verrät, wird Dieter Bohlen auch nach dem Ende von DSDS noch weiterhin im TV zu sehen sein. „Am 1. Januar 2023 geht mein neuer RTL-Vertrag los“, gibt der Castingshow-Chef stolz bekannt. Das bedeutet also, dass Dieter zukünftig für noch ganz andere Projekte des Kölner Senders tätig sein wird. Was es damit wohl auf sich hat? Darüber bewahrt der Profi erst einmal Stillschweigen.

„Euer Dieter bleibt euch natürlich auch in den nächsten Jahren erhalten“, versichert er seinen treuen Fans. Und die scheinen sichtlich erleichtert zu sein. „Was wäre die Welt ohne Dieter“, kommentiert eine Frau unter das Video. Eine andere betont: „Niemand denkt, dass du weg von der Bildfläche bist. Du hast immer dein Ding gemacht und wirst es weiter.“