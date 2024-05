„The Voice Kids“: Sat.1 lässt im Finale die Bombe platzen – DIESER Coach kehrt zurück

Die 12. Staffel von „The Voice Kids“ wurde am Freitagabend (17. Mai) zu einem riesigen Spektakel. Es war eine Sendung der großen Premieren, aber auch der sensationellen Comebacks.

Coach Wincent Weiss schaffte es nach mehreren vergeblichen Versuchen, endlich den Sieg für sich zu holen. Sein Kandidat, der 15-Jährige Jakob, bekam die meisten Zuschauer-Stimmen. Doch kurz vor der Sieger-Verkündung sorgte ein Star-Gast für eine ganz andere Überraschung im „The Voice Kids“-Finale. Mitten in der Show wurde plötzlich ein neuer Coach für die nächste Staffel von „The Voice of Germany“ verkündet.

„The Voice Kids“ holt IHN auf die Bühne

Nachdem alle Jung-Talente ihre Performances abgeliefert hatten, begann die spannenden Phase. Zusammen mit ihren Coaches Lena Meyer-Landrut, Wincent Weiss, den Fanta-Vier-Stars Smudo und Michi Beck sowie Alvaro Soler fieberten sie dem großen Voting entgegen. Nun hatten sie es nicht mehr selbst in der Hand, sondern nur noch der Zuschauer.

Doch bevor das Ergebnis verkündet wurde, kam es einem anderen spektakulären Auftritt. Denn Samu Haber performte erstmals seinen neuen Song „Dancing With A Broken Heart“. Aber der wahre Hammer folgte erst nach der Gesangseinlange des einstigen „Sunrise Avenue“-Frontsängers.

Samu Haber kehrt zurück als Coach

„Ladies und Gentleman sie sind live Zeuge, wenn Samu Haber offiziell den Vertrag unterschreibt. Denn Samu Haber kommt zurück und wir Coach bei The Voice of Germany“, verkündete Sat.1-Moderatorin Melissa Khalaj die freudige Nachricht. Auf einem riesigen Papp-Vertrag unterzeichnete der Musiker und besiegelte damit seine Rückkehr.

In bereits vier Staffeln saß der Finne in der Jury von „The Voice of Germany“, zwei Mal konnte er mit seinem Schützling gewinnen. 2020 stieg er aus dem Casting-Wettbewerb aus, doch nun holt ihn Sat.1 zurück.

Damit steht ein Coach für die 14. Staffel von „The Voice of Germany“ fest. Giovanni Zarrella, Bill und Tom Kaulitz sowie Ronan Keating hatten zuvor bekannt gegeben, dass sie 2024 nicht mehr dabei sein werden.