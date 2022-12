Die Wollnys: Hassattacke auf Silvia und die Kinder – „Einfach nur ekelhaft“

Seit die Neusser Großfamilie „Die Wollnys“ 2011 das erste Mal im TV-Programm mit ihrer eigenen Serie erschien, sind Silvia Wollny, ihre Kinder und Enkelkindern dem Hass der Öffentlichkeit ausgesetzt. Ob die Größe der Familie, die Art des Redens oder die Lebensweise – die Wollnys polarisieren.

Und so ist es zwar immer noch sehr traurig, aber leider auch nicht mehr überraschend, dass die Hasswelle auch nach der Verkündung von Lavinias Schwangerschaft wieder unaufhaltsam auf Silvia Wollny und ihre Kinder zurollte.

Ekelhafter Angriff auf die Wollnys

Dieses Mal aber besonders widerlich. Auf ihrem Instagram-Account teilte die 57-Jährige vier besonders ekelhafte Beleidigungen. „Einfach nur fremdschämen. Und diese Heuchelei hier. Wie kann man stolz auf jemanden sein, der außer schwanger werden, nichts erreicht hat. Und so sind leider alle weiblichen Wollnys“, heißt es da beispielsweise. Oder: „Wie viel wird den ganzen Kerlen wohl so gezahlt, damit sie sich mit denen einlassen?“

Für Silvia Wollny sind diese Aussagen einfach nur verletzend. „Nicht einmal Instagram oder Facebook reagieren auf Rassismus! Wie man an diesen Kommentaren sieht, die an eine Hochschwangere geschrieben werden? Traurig diese Gesellschaft“, so die Großfamilien-Mama.

Mehr Nachrichten:

Die Fans von Silvia stehen der 57-Jährigen bei. „Was für widerliche Kommentare. Einfach nur ekelhaft. Aber, die fühlen sich mit Sicherheit abends richtig glücklich und zufrieden, wenn sie ins Bett gehen. Ja, heute hab ich es wieder gegeben“, schreibt beispielsweise Familienfreund Kevin Haupt. Und eine Followerin ergänzt: „An solchen Kommentaren merkt man, dass die Menschlichkeit völlig vorbeigegangen ist an diesen Seelenlosen.“ Während ein Dritter schreibt: „Ich denke, manchen Menschen ist gar nicht bewusst, dass es eben nicht nur gebären ist. Als ob ihr nicht alle euer Geld verdienen und arbeiten gehen würdet. Menschen, die solche Kommentare verfassen, sehen meist nur das, was sie sehen wollen und verschließen vor dem Rest die Augen.“