Große Sorge um Silvia Wollny! „Muss alle Termine der nächsten Wochen absagen“

Sie sind wohl die bekannteste Großfamilie Deutschlands: Seit 2011 lassen sich „Die Wollnys“ von den RTL2-Kameras auf Schritt und Tritt begleiten. In der Doku-Serie „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ zeigt die 13-köpfige Familie, wie sie ihren gemeinsamen Alltag bewältigt.

Ganz vorne mit dabei: Familienoberhaupt Silvia Wollny. Die 59-Jährige sorgt nicht nur in der Doku von „Die Wollnys“ für unterhaltsame Momente, sondern hält ihre Fans auch in den sozialen Netzwerken stets auf Trab. Am Mittwoch (24. April) schlug sie allerdings einen ernsteren Ton an und teilte eine besorgniserregende Botschaft mit ihren 510.000 Followern auf Instagram.

Silvia Wollny teilt alarmierende Botschaft

So sehen wir die 59-Jährige nur selten. Mit ernster und nachdenklicher Miene schaut Silvia Wollny in ihrem neuesten Instagrambeitrag in die Ferne. Die Stimmung passt perfekt zu der Nachricht, die sie damit überbringt.

„Es kommt leider immer alles anders, als man denkt und in diesem Fall steht meine Gesundheit an erster Stelle. Aus diesem Grund musste ich leider alle Termine der nächsten Wochen absagen“, schreibt die TV-Bekanntheit. Ihre Follower schlagen nach dieser Botschaft sofort Alarm.

Silvia Wollny: Fans in großer Sorge

In den Kommentaren überschlagen sich die Besserungswünsche ihrer Fans. Doch viele machen sich auch große Sorgen um Silvia Wollny und befürchten, dass sie ernsthaft krank sein könnte:

„Siehst nicht gut aus. Gönn dir die Ruhe mal für dich und erhole dich.“

„Die eigene Gesundheit und die der Familie geht immer vor. Ich wünsche dir von Herzen gute Besserung.“

„Gute Besserung, und denk dran: Man hat nur ein Leben. Du musst einfach mal die Kinder machen lassen. Alles wird gut.“

„Gute Besserung, die Familie steht immer hinter dir und zusammen übersteht ihr alles. Nun denke einfach Mal an dich und deine Familie. Du bist so eine starke Frau und kannst alles mit deiner tollen Familie schaffen.“

„Gute Besserung. Ich hoffe, es ich nichts Schlimmes.“

Bleibt abzuwarten, wann Silvia Wollny sich wieder bei ihren Fans melden wird. Bis dahin: Gute Besserung!