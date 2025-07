Tochter verschwunden: Silvia Wollny geht radikalen Schritt

Bei den Wollnys geht es drunter und drüber. Silvia Wollny (60) sucht verzweifelt nach ihrer Tochter Calantha (24). Der Grund? Die Polizei will sie sprechen. Doch warum genau, bleibt unklar. Silvia hält sich bedeckt, was die genauen Gründe angeht, lässt aber durchblicken, dass „mehrere Sachen vorliegen“.

Die Mutter von elf Kindern ruft nun ihre Fans zur Mithilfe auf. In einer Instagram-Story bittet sie darum, Hinweise auf Calanthas Aufenthaltsort an sie oder direkt an die Polizei in Neuss zu melden. Calantha und ihr Freund Alex werden gesucht, und die Lage ist ernst.

Silvia Wollny richtet sich an ihre Follower

Das Verhältnis zwischen Silvia und Calantha ist schon länger angespannt. Öffentliche Auseinandersetzungen und Vorwürfe vergiften das Klima. Besonders die Adoption von Calanthas Tochter Cataleya durch Silvia hat für Spannungen gesorgt. Die junge Mutter hat bereits öffentlich um Spenden gebeten, um ihre Obdachlosigkeit zu überstehen.

Ein klares Zeichen, dass es ihr nicht gut geht. Erst kürzlich meldete sich Calantha aus dem Krankenhaus. Eine Gürtelrose im Gesicht quält sie. Die Krankheit, oft durch Stress ausgelöst, zeigt, wie belastend das Zerwürfnis mit ihrer Mutter für sie ist. Die Fans dürften besorgt sein. Ob sich das Familiendrama zwischen Calantha und Silvia Wollny irgendwann legt, bleibt abzuwarten.

