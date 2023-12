„Die Wollnys“: Einfach irre! So viel gibt Silvia für einen Großeinkauf aus

Für eine Großfamilie wie „Die Wollnys“ kann der Wocheneinkauf schnell zu einem teuren Abenteuer werden. Eine zehnköpfige Familie satt zu bekommen, ist schließlich kein einfaches Vorhaben. Vor einiger Zeit sprach Familien-Oberhaupt Silvia Klartext: Wie viel gibt sie für einen Großeinkauf aus?

„Die Wollnys“ genießen absoluten Kult-Charakter in der deutschen TV-Welt. Doch bei aller Prominenz: Ihren Wocheneinkauf erledigt Mama Silvia immer noch selbst. In ihrer eigenen Doku-Soap „Die Wollnys – eine schrecklich nette Familie“ gib der XXL-Familien-Clan regelmäßig Einblicke in seinen verrückten Alltag.

„Die Wollnys“: Mama Silvia so ehrlich wie nie – der Einkauf ist nicht günstig

Doch nicht nur dort geben Sarafina, Lavinia und Co. regelmäßige Updates. Auch auf Instagram halten sie ihre zahlreichen Fans immer auf dem Laufenden. Wie die „tz“ jetzt berichtet, gab Mama Silvia ihren Fans dort Auskunft darüber, wie viel sie eigentlich für einen Wocheneinkauf so zahlt.

„Wir bezahlen circa 400 Euro für unseren wöchentlichen Einkauf!“, erklärte Silvia vor einiger Zeit. Eine ganz schön hohe Summe! Doch wenn man berücksichtigt, wie viele Leute davon satt werden müssen, eigentlich gar nicht mal so viel.

Lidl, Aldi und Penny: Silvia verrät, wo sie einkaufen geht

„Wir kaufen meistens bei Lidl, Aldi oder Penny ein“, enthüllt das TV-Gesicht. Und Silvia hat gleich auch einen echten Spartipp parat: Man solle doch statt auf die großen Marken zu setzen, sich lieber im Discounter umschauen. Ein Tipp, der bares Geld sparen kann.

