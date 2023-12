„Die Wollnys“: Estefania bekommt neuen Look – doch die Fans protestieren

Sie ist die wohl bekannteste Großfamilie Deutschlands und ihre Mitglieder sind mittlerweile richtige Fernsehstars: Die Wollnys. Familienoberhaupt Silvia Wollny ist für ihre direkte Art bekannt und feiert mit der RTL2-Serie „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ bereits seit dem Jahr 2011 große Erfolge. Töchterchen Estefania ist die zweitjüngste Tochter der XXL-Familie.

Zuletzt sorgte Estefania Wollny mit ihrer großen Leidenschaft für die Musik für Aufsehen, die 21-Jährige steht gerne im Rampenlicht. Auch als Influencerin macht der Wollny-Nachwuchs eine gute Figur, stolze 500.000 Menschen folgen dem Instagram-Profil der jungen Frau. Der neuste Post von Estefania sorgt nun jedoch für Unmut bei den Fans der Großfamilie.

Estefania Wollny in ganz neuem Licht

Estefania Wollny liebt das Leben in der Öffentlichkeit. Vor der Kamera fühlt sich die junge Frau pudelwohl und das obligatorische Selfie wird regelmäßig auf ihrem Profil gepostet. Um jederzeit perfekt gestylt auszusehen, gehören Friseurbesuche zum Alltag des Wollny-Sprösslings. Nun war es wieder an der Zeit, die Haarpracht auf Vordermann zu bringen. Der Friseursalon der Influencerin teilt ein Video, in dem die Verwandlung von Estefania gezeigt wird. Zunächst sieht man den Fernsehstar mit Haarfarbe auf dem Kopf, anschließend kann die frisch gefärbte blonde Lockenpracht bewundert werden.

Die blonde Mähne der Influencerin wurde mit Pastelltönen veredelt. Der Friseur beschreibt Estefanias Look mit Worten der Begeisterung: „Estefania sieht fantastisch aus, wie immer.“ Estefania Wollny scheint sich pudelwohl zu fühlen, der Fernsehstar flirtet mit der Kamera und wirft seine gelockten Haare in die Luft. Die Verwandlung scheint perfekt zu sein, Estefania ist voll und ganz in ihrem Element. Die Fans der Influencerin können ihre Freude allerdings nicht uneingeschränkt teilen.

Verwirrung aufseiten der Fans

Einigen Fans der Influencerin fällt es jedoch schwer, den Unterschied zu dem vorherigen Look von Estefania Wollny zu entdecken. Betrachtet man die letzten Fotos des Fernsehstars, ähneln sich die alte und neue Haarfarbe tatsächlich stark. Geplant war anscheinend eine Veränderung in Richtung einer bräunlichen Haarfarbe. In der Kommentarspalte des Beitrags kommt es daher zu Unruhen, empörte Follower schreiben:

„Das ist doch nicht Braun. Und absolut keine Veränderung.“

„Null Veränderung und dafür alle zappeln lassen, so ein Quatsch.“

„Sieht aus wie davor!“

„Bin ich farbenblind? Das ist doch kein braun das ist doch blond!“

„Mag ich gar nicht veräppelt zu werden, es zeigte doch bei BRAUN richtig an! Dies ist aber kein brauner Haar-Ton.“

Diese Überraschung ist Estefania wohl nicht gelungen.

Estefania Wollny scheint sich mit ihrer neuen Frisur allerdings wohl zu fühlen. Ob die Haare der Influencerin bei ihrem nächsten Friseurbesuch tatsächlich braun gefärbt werden, bleibt abzuwarten.