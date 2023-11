„Die Wollnys“: Sarafina wird zum dritten Mal Mutter – DAMIT hat niemand gerechnet

Sie ist die wohl bekannteste Großfamilie Deutschlands und ihr Name ist Programm. Die Wollnys unterhalten die Fernsehzuschauer des Senders RTL2 bereits seit 2011 mit ihrer eigenen Doku-Soap namens „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“. Familienoberhaupt Silvia hat elf eigene Kinder und achtzehn Enkelkinder, im Hause Wollny wird es dementsprechend nie langweilig.

Vor einiger Zeit hat Silvia ihren Lebensmittelpunkt in die Türkei verlegt, die Familie eröffnete ein Modegeschäft namens „Ilica“. Der Laden musste nun vorerst geschlossen werden, da Silvia aufgrund von gesundheitlichen Problemen nicht vor Ort sein kann. In der aktuellen Folge der „Wollnys“ von Mittwoch (15. November) steht jedoch erstmal die Geburt des dritten Kinders von Sarafina Wollny auf dem Programm.

„Die Wollnys“: Für Sarafina wird es ernst

Sarafina ist die zweitjüngste Tochter von Silvia Wollny. Vor knapp zwei Jahren schenkte die mittlerweile 18-Jährige ihrer Mutter bereits zwei Enkelkinder und brachte die Zwillingsjungs Casey und Emory auf die Welt. Bei der Geburt kam es jedoch zu Komplikationen, die Sarafina und Partner Peter traumatisiert zurückließen.

Heute geht es den Zwillingen gut und Sarafina freut sich auf die Geburt ihres dritten Kindes. Das Baby soll in der Türkei zur Welt kommen, das Geschlecht wollen Sarafina und Ehemann Peter Wollny erst bei der Geburt erfahren. Nach zwei Jungs würde sich das Paar über ein Mädchen freuen, doch niemand in der Familie glaubt bisher daran. Am 23. Juli 2023 soll der Nachwuchs per Kaiserschnitt das Licht der Welt erblicken.

Am Tag der Operation begleitet die gesamte Familie Wollny Sarafina ins örtliche Krankenhaus. Auch Mama Silvia kann ihre Nervosität kaum zurückhalten und gesteht: „Wir haben alle nur gebibbert und gehofft, dass alles gut geht.“ Sarafina wird in den Operationssaal gefahren, alle warten gespannt auf die ersten Schreie des Babys. Nur kurze Zeit später erblicken die Wollnys den Nachwuchs durch ein Fenster im Flur des Krankenhauses.

Als der Familie klar wird, dass Sarafina tatsächlich ein Mädchen auf die Welt gebracht hat, sind die Überraschung und Freude groß. In einem Chor rufen die Wollnys: „Es ist ein Mädchen!!!“ Die kleine Hope Angel Silvia Wollny ist 48 cm groß und wiegt 2700 Gramm.

Die Freude bei der Familie Wollny ist riesig und nur kurze Zeit später kann auch Sarafina ihren Nachwuchs in die Arme schließen. Lediglich Familienoberhaupt Silvia muss sich noch an den Namen ihres Enkelkindes gewöhnen und gesteht: „Der Name ist etwas ganz Besonderes, aber ich hab ihn schon wieder vergessen.“ Bei so viel Freude über den Nachwuchs sei Silvia dieser Fauxpas verziehen.