„Die Wollnys“: Sarafina zeigt Video ihrer Zwillinge aus der Klinik – „Muss immer weinen“

„Die Wollnys“ sind eine verdammt große Familie – und sie wachsen immer weiter. Erst kürzlich haben die Zwillinge von Sarafina Wollny das Licht der Welt erblickt. Jetzt teilt die 26-Jährige intime Aufnahmen aus dem Krankenhaus.

Es ist wahrlich keine leichte Zeit, die hinter den Wollnys liegt. Familien-Mitglied Sarafina hatte in der Schwagerschaft mit verschiedenen Wehwehchen zu kämpfen, die Zwillinge Casey und Emory kamen schließlich unter großen Strapazen zur Welt. Die Kinder mussten per Notkaiserschnitt geholt werden. Das Schlimmste ist überstanden und den beiden Babys geht es jetzt wieder gut.

„Die Wollnys“: Sarafina hat ein emotionales Video auf Instagram gepostet. Foto: IMAGO / Noah Wedel

„Die Wollnys“: Sarafina teilt emotionales Video

Doch für Mama Sarafina scheinen diese schrecklichen Momente noch längst nicht vergessen zu sein. Mit einem Video auf Instagram erinnert sie sich an die dunkle Zeit voll Hoffen und Bangen. Darin zu sehen: Bilder, die sie, Mann Peter und die Kids im Krankenhaus zeigen.

„Wie stolz wir auf euch sind, können keine Worte beschreiben. Unendliche Liebe, Kämpfer von der 1. Sekunde an“, schreibt Sarafina zu dem emotionalen Clip.

„Die Wollnys“: Sarafinas Zwillinge hatten einen schweren Start ins Leben

Und ihre Follower sprechen der Zwillings-Mama in der Kommentarspalte Mut zu: „Schau mir immer die Folgen an, wo die Kids heim kommen und ich muss immer weinen“, „So süß die Zwei. Alles Liebe und Gute“ oder „Wahnsinn, wie sie sich entwickelt haben. Euer Glück sieht man euch Tag für Tag in euren Augen an“, heißt es dort unter anderem.

Solch süßen Worten dürften Sarafina sicherlich gut tun…

Estefania Wollny hat kürzlich ein Foto gepostet, welches die Fans ziemlich geschockt hat. Hier mehr dazu. (cf)