Die Wollnys: Estefania Wollny postet neues Foto – Fans reagieren geschockt: „Nicht mehr gesund“

Auf RTLzwei und auf Instagram teilen die Wollnys ihr Leben mit den Fans. Dabei sind ihre Abnehmerfolge aktuell Thema Nummer. Doch wie man es macht, ist es scheinbar verkehrt! Während die Familie vorher für ihr angebliches Übergewicht kritisiert wurde, wird Estefania Wollny nun kritisiert, weil manche sie zu dünn finden.

Denn sie hat laut Meinung ihrer Fans locker 20 Kilo verloren. Estefania Wollnys Gewichtsverlust laufe langsam aus dem Ruder, so der Vorwurf mancher „Die Wollnys“-Fans.

Die Wollnys wurden lange für ihr Gewicht kritisiert – jetzt meckern viele über ihre Abnehmerfolge

Silvia, Sarafina, Estefania Wollny und Co. haben es nicht immer leicht. Lange mussten sie sich von den Zuschauern der RTLzwei-Sendung „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“ fiese Kommentare wegen ihres Gewichts anhören. Die Familie ernähre sich nicht gesund genug und sei übergewichtig, so der Kritik.

----------------------------------------

Das sind die Wollnys:

„Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ ist eine von RTL II ausgestrahlte Pseudo-Doku

Die Sendung lief am 17. Januar 2011 zum ersten Mal auf RTL II

Hauptdarsteller sind Silvia Wollny und ihre Kinder Sylvana, Sarafina, Estefania, Calantha, Loredana, Lavinia und Sarah-Jane

Silvia Wollny trat nebenbei schon in anderen TV-Shows auf und war erst kürzlich als Kandidatin bei „Kampf der Realitystars” dabei

Ihr Sohn Jeremy Pascal distanzierte sich 2013 von der Familie

Es gibt zwei Spin-Offs: „Die Wollnys 2.0 – Die nächste Generation“ und „Lecker Schmecker Wollny“

Die neuen Folgen 2021 laufen bei RTL2 und TVNOW

----------------------------------------

Das ging teilweise so weit, dass Silvia Wollny sich eines Tages dazu genötigt fühlte, sich wütend via Facebook an ihre Follower zu richten und ihnen den Mund zu verbieten. „[…] Und alle anderen […], die unter das Foto, wo man euch nen schönen Wochenstart gewünscht hat, so negativ gepostet haben, dass meine Kinder ja verfettet sind und was weißt ich noch alles – wisst ihr was, Leute, […] packt euch anne Mütze, ihr Köppe, ich bin sowas von aggro“, so die elffache Mutter damals.

Die Wollnys sind jetzt dünn – doch auch das passt nicht jedem

All das ist längst Geschichte, denn in den letzten Monaten haben die Wollny-Mädels heftig abgenommen. Egal ob Sarafina Wollny, die gerade erst Zwillinge zur Welt brachte, Sylvana Wollny, die ebenfalls zweifache Mutter ist oder die jüngeren Geschwister Loredena, Estefania, Sarah-Jane oder Lavinia – sie alle sind jetzt dünn. Doch auch das scheint nicht allen Fans zu passen.

Auf das neuste Foto, das die 19-jährige Estefania Wollny nun auf ihrem Instagram-Kanal hochlud, reagierten die meisten Fans geschockt.

Estefania Wollnys: Diese Kommentare bekommt sie für ihre schlanke Figur

„Riesen Respekt was du geschafft hast abzunehmen. Aber ich finde es sieht jetzt langsam nicht mehr gesund aus. Pass auf dich auf!“

„Du wirkst auf dem Foto nicht happy....“

„Magenverkleinerung? In der Türkei bestimmt!“

„Ich finde es auch super, dass Du soviel abgenommen hast, aber mehr sollte es nicht mehr werden.“

„Folge dir schon länger und das waren ja bestimmt über 20 Kilo in der kurzen Zeit?!“

„Du siehst traurig aus. Was ist los?“

„Du siehst echt toll aus und hast so viel abgenommen, und das meine ich jetzt auch nur gut und nicht als hate oder so, es wirkt nicht mehr gesund.“

Einige wenige Fans bestärken die 19-Jährige jedoch auch und posten Komplimente wie „Schönes Foto von dir“, „Du siehst so schön aus wie ein Model“ oder „Tolle Figur“.

Ein Fan bringt die gesamte Causa perfekt auf den Punkt: „Sei vorsichtig, hör auf dein Körper und nicht auf Kommentare fremder Menschen. Du warst immer hübsch! [...] Keep calm!“

----------------------------------------

Mehr über die Wollnys:

----------------------------------------

Wie die Wollnys es geschafft haben, so viel Gewicht zu verlieren, erfährst du hier <<<

Wenn du wissen möchtest, wie viel Geld die Wollnys auf ihrem Konto hast, erfährst du es mit Klick auf den unterlegten Link <<<