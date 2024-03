„Die Wollnys“ (RTL2): Estefania kauft Käse für Silvia – und bricht in Tränen aus

Bei den Wollnys leben drei Generationen unter einem Dach ihren ganz persönlichen Traum von einer Großfamilie. Bei Silvia und ihren acht Kindern gibt es oft Streitigkeiten, aber die Familie versöhnt sich immer wieder.

Bei der Folge am Mittwoch (13. März) gibt es mächtig Stress. Drei Monate war die Großfamilie Wollny in Ilica in der Türkei, jetzt geht es zurück nach Ratheim. Eigentlich wollten Estefania und ihr Freund Ali den letzten Tag vor ihrer Abreise genießen.

„Die Wollnys“: Käse kaufen bei 40 Grad im Schatten

Ali hat kein Visum für Deutschland bekommen, deswegen werden sie die beiden eine ganze Zeit nicht sehen. Doch Silvia hat einen besonderen Auftrag für das Paar. Die beiden sollen für Mama Käse holen vom Bazar, und das bei 40 Grad im Schatten. Wenigstens steht ihnen Silvias Elektro-Dreirad zur Verfügung. Doch die Tour zum Markt wird zum Horrortrip.

Denn auf dem Markt wird gar kein Käse angeboten. Noch dazu geht der Akku unterwegs leer und Ali muss die Kiste samt Freundin drei Kilometer schieben. Was für eine Tortur für das junge Paar.

„Nie wieder!“, meckert der völlig durchgeschwitzte Ali. Estefania ist am Durchdrehen: „Also in meinem Leben scheint einiges schief zu laufen… Auf dem Markt wird heute kein Käse verkauft. Was heißt das? Wir haben uns den Arsch abgeschwitzt auf diesem scheiß-hässlichen, unbrauchbaren Dreirad.“ Alternativ besorgen sie Ersatzkäse im Supermarkt.

Streit in der Türkei – Estefania platzt der Kragen

Sie ahnt nicht, dass Silvias eigentlicher Plan war, den Akku des Rollers leer zu fahren: „Ich möchte, wenn ich in Deutschland bin, dass die Geräte hier leer sind. Ich habe keinen Bock, dass die Akkus kaputt gehen oder explodieren.“ Wütend und genervt überreicht Estefania den Käse und bricht in Tränen aus vor Wut und Enttäuschung: „Der Käse ist mir scheißegal Mama. Ich habe keine Zeit mehr mit Ali, morgen fliegen wir heim. Warum muss meine Beziehung darunter leiden?“

Mit schwachen Ausreden versucht sich Silvia zu entschuldigen: „Komm mal wieder runter, wir sind alle im Stress“, winkt sie müde ab. Ihre jüngeren Töchter Sarafina und Loredana finden, sie solle sich bei Estefania entschuldigen. Ob ihr das gelingen wird?