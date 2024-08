Silvia Wollny packt aus – „Das war schrecklich für mich“

Sie ist wohl das Oberhaupt von Deutschlands bekanntester Großfamilie: Silvia Wollny. Die inzwischen 59-Jährige hat sage und schreibe elf Kinder und ist bereits 18-fache Oma. In ihrem Leben ist entsprechend viel los.

Zeit zum Füße hochlegen oder für Me-Time bleibt da kaum, auch wenn ihr das sicherlich guttun würde. Vor einiger Zeit hatte sie mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und musste sich daher gezwungenermaßen zurückziehen. Nicht einfach für Silvia, wie sie nun verriet.

Silvia Wollny: Das muss auch sie anerkennen

Ruhe? Einfach mal die Seele baumeln lassen? Das kennt Silvia Wollny nicht. Die Vollblutmama, Oma und Familienchefin hat immer alle Hände voll zu tun. Denn auch, wenn alle ihre Kinder inzwischen längst aus dem Haus sind, ist es bei ihr zu Hause nie leer. Irgendjemand ist immer da.

Und das gefällt der stolzen Mama und Oma. Im Gespräch mit „InTouch Online“ stellt sie klar: „Ruhe und Stillstand ist nichts für mich!“ Nichtsdestotrotz muss auch Silvia anerkennen, dass manchmal kein Weg an etwas Erholung vorbeiführt – spätestens dann nicht, wenn die Gesundheit nicht mehr mitspielt.

So empfand sie die Ruhe, als es ihr gesundheitlich nicht gut ging

Ein Punkt, an dem sie sich vor einigen Monaten tatsächlich befand. Im April hatte sie ihren Fans erklärt, an gesundheitlichen Problemen zu leiden und zog sich zurück. Worunter sie genau litt oder eventuell noch immer leidet, ist allerdings nicht bekannt. Inzwischen ist Silvia Wollny aber wieder zurück in der Öffentlichkeit.

Die Geschehnisse der letzten Zeit hat sie aber keinesfalls vergessen oder hinter sich gelassen. Angesprochen darauf, dass ihre Gesundheit sie plötzlich zu Ruhe gezwungen hat, sagte sie jetzt: „Das war schrecklich für mich. Ich bin immer schon eine sehr aktive Person, schon alleine durch den ganzen Trubel, den ich immer bei uns zu Hause habe.“ Sie glaubt sogar, durch die plötzliche Ruhe noch kranker geworden zu sein.

Mehr zu ihrem Zustand im Frühling und Frühsommer verrät Silvia Wollny aber nicht. Lieber spricht sie über ihr Leben in der Türkei, wo sie sich die Hälfte des Jahres aufhält. Irgendwie verständlich, denn wer spricht schon gerne über gesundheitliche Beschwerden?