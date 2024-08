„Die Wollnys“: Estefania schmeißt hin – „Unnormal anstrengend“

Seit Jahren sind sie fester Bestandteil der Medienlandschaft und prägen mit ihrer unverwechselbaren Art das deutsche Fernsehen: die Wollnys. In ihrer gleichnamigen Reality-TV-Show begleitete RTL2 die Großfamilie bei ihrem Alltag im Mehrgenerationen-Haushalt. Fest steht dabei: Das Leben der TV-Stars wird nie langweilig, Drama und Chaos sind meist nicht weit.

So auch in der Folge am Mittwochabend (28. August). Während Familienoberhaupt Silvia Wollny sich der Aufgabe angenommen hat, ihrer Enkelin Cataleya den Schnuller abzugewöhnen, hat Tochter Estefania ganz andere Sorgen. Ihr Partner soll endlich den Führerschein machen, um selbstständiger zu werden. Doch die ersten Anläufe gehen ganz schön nach hinten los.

Stress bei „Die Wollnys“

Zwischen dem idyllischen Heinsberg und der Türkei hat sich Familienoberhaupt Silvia mit ihrem Lebensgefährten Harald, ihren Töchtern, deren Partnern und den sieben Enkelkindern ihren Lebensmittelpunkt eingerichtet. Doch statt ausgelassener Stimmung liegt Stress in der Luft. Dabei wollte Estefania Wollny ihrem Partner Ali eigentlich nur die ersten Schritte beim Autofahren näher bringen.

+++Silvia Wollny packt aus – „Das war schrecklich für mich“+++

Nach wenigen Minuten ist sie allerdings schon von ihrem Schüler genervt. Denn Ali scheint alles, was die 22-Jährige ihm versucht zu erklären, falsch zu machen. Zunächst startet der Lebensgefährte der Wollny-Tochter zuerst den Motor, bevor er sich anschnallt, dann stellt er den Autospiegel und den Sitzplatz falsch ein. Estefania platzt endgültig der Kragen!

„Die Wollnys“: Silvia greift ein

Um ihren Partner zu unterstützen, versucht sich Estefania Wollny in der Rolle der Fahrlehrerin. Denn bald steht Alis erste Fahrstunde an. Doch der Geduldsfaden seiner Partnerin ist extrem kurz. Bereits nach zehn Minuten Anlernen schmeißt Silvias Tochter das Handtuch. „Das ist unnormal anstrengend“, lässt sie genervt verlauten.

Dann mischt sich auch noch das Familienoberhaupt höchstpersönlich ein. Denn Silvia Wollny ist von den ersten Fahranfängen von Ali gar nicht begeistert. Diese Aufgabe sollte lieber der Fahrlehrer übernehmen.

Ob sich das Chaos rund um „Die Wollnys“ legt, erfahren Zuschauer immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 oder in der RTL+-Mediathek.