„Die Wollnys“: Streit eskaliert vor laufender Kamera – „Das ist ein Vertrauensbruch!“

Endlich ist die bekannteste Großfamilie Deutschlands mit neuen Folgen im TV-Programm von RTL Zwei zu sehen. „Die Wollnys“ erleben dort wieder neue Abenteuer in ihrer zweiten Heimat, der Türkei. Silvia und ihre Kinder fühlen sich vor Ort pudelwohl – wäre da nicht ein kleines Detail. In der ersten Episode am Mittwoch (6. März) fliegen deshalb ordentlich die Fetzen.

„Die Wollnys“: Stromausfall mit fatalen Folgen

Seit einiger Zeit wohnen „Die Wollnys“ in der Türkei und führen dort einen eigenen Klamottenladen. Mittlerweile haben sie sich dort gut eingelebt, doch an eine Sache werden sie sich nie gewöhnen – die brutalen Temperaturen im Hochsommer! Bis zu 40 Grad herrschen dort gerne mal.

Da kann man sich ja nur vor die Klimaanlage setzen. Doof nur, wenn die wegen eines Stromausfalls nicht funktioniert. Genau dieses Szenario kommt wohl öfter bei Silvia und Co. vor, wie sie erzählt: „Seitdem wir hier in Ilica leben, ist das schon öfters passiert. Wir standen schon fünf Tage komplett ohne Strom da.“ Und das hat fatale Folgen.

„Die Wollnys“: Silvia rastet vor laufender Kamera aus

Das Essen im Kühlschrank wird schlecht, die Klimaanlage fällt aus und die Handy-Akkus können nicht mehr geladen werden. Doch „Die Wollnys“ wissen sich zu helfen und schaffen sich kurzerhand eine Powerstation zu. Für den Notfall! Solch einer liegt für Estefania dann vor, wenn ihr mobiles Endgerät kurz davor ist den Geist aufzugeben. „Ich würde safe mein Handy da einstecken. Wenn ich kein Akku mehr habe, dann kann hier wirklich Rambazamba in der Hütte passieren“, warnt sie.

Dann kommt es, wie es kommen muss. Der Akku geht zu Ende und Estefania und Loredana zapfen erstmal Saft von der Notfall-Stromquelle. Als Mama Silvia sie erwischt, eskaliert sie komplett: „Das geht gar nicht! Das ist ein Vertrauensbruch! Die haben sich jetzt gerade wie 5-Jährige verhalten.“ Damit hängt der Haussegen erstmal schief.

Die neuen Folgen von „Die Wollnys“ laufen ab dem 6. März bei RTL Zwei im TV-Programm und anschließend auch in der Mediathek bei RTL+.