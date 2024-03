„Die Wollnys“: Lavinia teilt emotionale Worte – „Weiß nicht, was ich sagen soll“

„Die Wollnys“ kennt hierzulande wohl fast jeder. Das verrückte Leben der Großfamilie wird seit Jahren von den RTL Zwei-Kameras begleitet und in der Doku „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ gezeigt. Lavinia Wollny ist dabei die drittälteste der elf Geschwister. In letzter Zeit ist es eher ruhig um die 24-Jährige geworden.

Nun meldet sie sich mit einem emotionalen Statement bei ihren Fans zurück.

„Die Wollnys“: Lavinia feiert Geburtstag ihrer Tochter

Die drittälteste Tochter von Silvia Wollny schwebt seit einiger Zeit im absoluten Familienglück. Sie und ihr Mann Tim sind Eltern von zwei Kindern. Ihr Töchterchen Haylie Emilia hat einen Geburtstag erwischt, der sich sehr leicht merken lässt. Sie ist am 22.2.2022 geboren! Zu ihrem zweiten Ehrentag hat sich Lavinia etwas Besonderes einfallen lassen, um ihrer Kleinen zu gratulieren.

Auf Instagram veröffentlicht die 24-Jährige süße Schnappschüsse von Haylie Emilia und widmet ihr rührende Zeilen. Sie schreibt: „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Die letzten zwei Jahre vergingen wie im Flug. Es ist unfassbar krass, wie viel du gelernt und wie schnell du dich in diesen zwei Jahren entwickelt hast. Du bist so ein großes tolles Mädchen geworden, bist große Schwester geworden, hast jetzt einen Bruder, mit dem du wundervoll umgehst. Du und dein Bruder seid das Beste, was mir jemals passiert ist.“ Da bleibt auch bei den Fans kein Auge trocken.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Die Wollnys“: Fans gratulieren Lavinias Tochter

In den Kommentaren unter dem Beitrag freuen sich die Follower mit Lavinia mit. Schließlich verfolgen sie den Werdegang der kleinen Haylie Emilia bereits seit zwei Jahren mit. Die Glückwünsche überschlagen sich förmlich. Ein Fan schreibt beispielsweise: „So eine süße Maus. Happy Birthday kleine Haylie und einen tollen Geburtstag!“ Ein weiterer kommentiert: „Es ist schön mit anzusehen, wie eure Kinder gedeihen. Genießt diese wunderbare Zeit, denn sie vergeht viel zu schnell.“

Mehr News haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die neuen Folgen von „Die Wollnys“ laufen ab dem 6. März bei RTL Zwei im TV-Programm und anschließend auch in der Mediathek bei RTL+.