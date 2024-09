„Die Wollnys“: Silvia platzt plötzlich der Kragen – „Bist du doof oder was?“

Aktuell laufen die neuen Folgen von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ im Abendprogramm von RTL2. Dort sehen die Zuschauer zur besten Sendezeit, wie die wohl berühmteste Großfamilie Deutschlands ihren Alltag in der Türkei bestreitet.

Am Mittwochabend (18. September) beginnt die Folge damit, dass die Familie auf dem Wochenmarkt einkaufen geht. Silvia und Co. müssen den Kühlschrank mal wieder mit Obst und Gemüse füllen. Doch plötzlich wird die 59-Jährige ganz schön laut.

„Die Wollnys“: Schock auf dem Wochenmarkt

Die Wollnys gehen in ihrer Wahlheimat öfter auf den Wochenmarkt. Die Qualität der Produkte überzeugt Silvia immer wieder. Doch bei diesem Besuch fällt die gebürtige Neusserin plötzlich aus allen Wolken. „Was ist denn hier passiert, hömma?“, ruft Silvia völlig überrascht.

Der Grund für ihr Entsetzen: die Preise auf dem Markt sind drastisch angestiegen. „Ich habe 22 Mäuler zu stopfen und muss auch gucken, dass ich da spare“, sagt das Familienoberhaupt. Dazu kommt noch, dass die Familie von Loredanas Freund Servet zu Besuch kommt. Als Silvia den 24-Jährigen fragt, was seine Verwandten denn gerne essen wollen, eskaliert die Situation plötzlich.

„Die Wollnys“: Silvia platzt der Kragen

„Was hältst du denn davon, wenn wir eine schöne Obstplatte machen? Die essen doch Melone, oder?“, fragt die 59-Jährige ihren Schwiegersohn in spe. „Ja, aber erst abends“, gibt er zu bedenken. Und schon fährt Silvia aus der Haut: „Bist du doof oder was? Was für abends? Das ist für den Tag!“

Was die elffache Mutter nicht bedacht hat: Zu diesem Zeitpunkt war der Fastenmonat Ramadan. Daran nimmt Servet zwar nicht teil, doch seine Familie verzichtet tagsüber auf Essen und Trinken. Das stellt Silvia natürlich vor eine ganz andere Herausforderung. Ob das noch was werden kann?

RTL Zwei zeigt die neuen Folgen von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ mittwochs ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Alle Staffeln gibt es aber auch in der Mediathek bei RTL+.