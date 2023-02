Die Toten Hosen: Nach Konzertankündigung – jetzt folgt der nächste Knaller

Die Düsseldorfer Punkrock-Band „Die Toten Hosen“ überraschte seine Fans neulich mit einer großen Ankündigung: Am 24. Februar 2023 wird es ein Benefiz-Konzert im Düsseldorfer PSD Bank Dome geben. Die dadurch erzielten Einnahmen werden an die Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien gespendet.

Die Fans freuen sich dabei nicht nur „Die Toten Hosen“ live zu sehen, sondern mit ihrem Besuch auch etwas Gutes zu tun. Zumindest die Glücklichen, die ein Ticket ergattert haben. Denn das Konzert war binnen 60 Sekunden restlos ausverkauft. Doch jetzt folgt eine gute Nachricht für all die, die nicht zu den 10.500 Zuschauern vor Ort gehören.

Die Toten Hosen: Benefizkonzert wird übertragen

Wie jetzt von der Band bekanntgegeben wurde, kann jeder Teil des Events sein. Denn am 24. Februar überträgt der Radiosender WDR2 das gesamte Konzert live. Zwar dürfte das nur ein kleiner Trost für diejenigen sein, die keine Karte bekommen haben, aber viele sind dankbar für diese Möglichkeit.

Auf Instagram und Facebook freuen sich zahlreiche Fans der Düsseldorfer Punkrock-Band auf die Live-Übertragung im Radio und kommentieren sowas wie: „Schön, dass man es immerhin im Radio anhören kann!“ oder „Stark, was da in kürzester Zeit auf die Beine gestellt wird!“

Die Toten Hosen: SO können Fans ohne Ticket spenden

Wie groß die Bereitschaft zum Spenden im Rahmen der Erbenkatastrophe ist, sieht man aktuell an zahlreichen Stellen. Die Organisatoren des Benefizkonzerts haben sich daher auch etwas einfallen lassen, wie Fans ohne Ticket trotzdem helfen können. Ab sofort gibt es nämlich ein T-Shirt im Online-Shop der Toten Hosen, das man vorbestellen kann.

Der Erlös wird dann „nach Abzug der Produktionskosten ebenfalls an Ärzte ohne Grenzen, das Rote Kreuz und Medico International zur Unterstützung ihrer Arbeit in den betroffenen Katastrophengebieten gespendet“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung.

