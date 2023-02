Düsseldorf: Die Toten Hosen spielen Benefiz-Konzert für Erdbeben-Opfer – mit dabei sind diese Bands

Die Toten Hosen haben für den 24. Februar einen spontanen Auftritt in ihrer Heimatstadt Düsseldorf angekündigt. Wie die Band am Montag (13. Februar) mitteilte, handelt es sich dabei um einen ganz besonderen Auftritt. Denn die Erlöse sollen den Opfern der Erdbeben-Katastrophe in Syrien und der Türkei zu Gute kommen.

„Wir sind tief berührt vom Leid der dortigen Bevölkerung und denken besonders an diejenigen unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, die um ihre Freunde und Verwandten in den betroffenen Gebieten bangen und trauern“, teilten die Toten Hosen mit. Als Zeichen der Anteilnahme und Verbundenheit werde die Band das Benefiz-Konzert im PSD BANK DOME in Düsseldorf spielen. Dabei werden die Düsseldorfer Rocker von bekannten Gesichtern unterstützt.

Düsseldorf: Diese Bands treten mit auf

So werden am 24. Februar nicht nur Die Toten Hosen bei ihrem Heimspiel auf der Bühne stehen – sondern auch die Donots und Thees Uhlmann. Letzterer hatte bereits am Freitag im Berliner Columbiatheater ein spontanes Benefiz-Konzert gespielt. Genau wie die anderen beiden Bands, verzichtet der Sänger auf seine Gage. Die Toten Hosen können bei der Aktion auch auf die Stadt Düsseldorf sowie „D.LIVE“ als Betreiber der Halle zählen, die die den PSD BANK DOME an diesem Abend kostenfrei zur Verfügung stellen.

Auch Ticket-Anbieter Eventim verzichte auf sämtliche Gebühren, sodass möglichst viel Geld aus der Veranstaltung den Opfern der Katastrophe in Syrien und der Türkei zu Gute kommen könne. „Die gesamten Einnahmen gehen nach Abzug der Produktionskosten an das Rote Kreuz, Ärzte ohne Grenzen und Medico International zur Unterstützung ihrer Arbeit in den betroffenen Katastrophengebieten“, versprachen Die Toten Hosen.

Die Toten Hosen in Düsseldorf: Alle Infos

Vorverkaufsstart ist am Mittwoch (15. Februar) um 19 Uhr bei Eventim. Tickets für das Event in Düsseldorf kosten 75 Euro. Pro Bestellung können vier Eintrittskarten gekauft werden. „Um Schwarzmarktpreise zu verhindern, werden alle Karten personalisiert sein.“

Weitere Infos zur Veranstaltung sollen in den nächsten Tagen folgen.