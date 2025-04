Vor AC/DC-Konzert in Düsseldorf: Experte mit düsterem Ticket-Verdacht

Am 8. Juli 2025 ist es soweit: Die Kult-Band AC/DC will in Düsseldorf den Open Air Park rocken. Und das, obwohl noch gar nicht alle Genehmigungen für die Fertigstellung der Location vorliegen. Die Betreiber sind allerdings optimistisch, alles rechtzeitig hinzubekommen (>> hier mehr lesen).

Doch was fast noch viel überraschender ist: AC/DC, eine legendäre Band mit Millionen Fans auf ihrer voraussichtlich letzten Live-Tour, bekommt offenbar ihre Tickets nicht los! Selbst für den Auftritt in Düsseldorf in rund drei Monaten sind noch Stehplatz-Karten verfügbar (Stand: 3. April). Auftritte von Weltstars dieses Kalibers sind normalerweise immer ratzfatz ausverkauft.

Was ist da los? Ein Musikexperte sieht darin keinen Einzelfall, der speziell das Konzert in Düsseldorf betreffe – sondern einen allgemeinen Trend, der sich auch in den enttäuschenden Ticketverkäufen an den anderen AC/DC-Locations widerspiegelt.

Vor AC/DC in Düsseldorf: Zu wenige Tickets verkauft?

Eddie Trunk ist US-Radiomoderator und Musikhistoriker – und hat sich das Thema etwas genauer angesehen. Allein schon, dass im AC/DC-Tourplan auf Top-Locations in den USA wie New York oder San Francisco verzichtet wird, gab dem Experten zu bedenken.

Doch wie „Watson“ berichtet, gibt es dafür Gründe, unter denen die gesamte Live-Musikbranche zu leiden habe. Trunk zählt wirtschaftliche Unsicherheiten, ein gigantisches Überangebot an Tourneen und die hohen Ticketpreise als Erklärung für sinkende Besucherzahlen auf – die noch verfügbaren Tickets für AC/DC in Düsseldorf kosten rund 166 Euro pro Nase.

Es ist also nicht so – und das hat wohl auch kaum jemand befürchtet – dass den Kult-Rockern von AC/DC die Fans wegsterben. Alles wird teurer – und bei der großen Auswahl an Musik-Acts müssen Fans eben ganz genau überlegen, für welches Ticket sie sich entscheiden. Und wenn weniger kaufkräftige Konzertgänger sich auf ein zu großes Konzertangebot verteilen, führt das eben zwangsweise zu weniger Besuchern pro Event.