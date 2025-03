Tokio Hotel kommen für einen Tag nach NRW – „Ein neues Level“

Das Quartett rund um die Gebrüder Kaulitz hat mit einer großen Ankündigung gleich alle Fans zum Jubeln gebracht. Denn Tokio Hotel geht auch 2026 wieder auf Tour. Diesmal wird es jedoch groß, größer, am größten. Bei der Arena Tour 2026 will die Band auf den Bühnen der mitunter größten Arenen Europas auftreten.

Doch jetzt die schlechte Nachricht für NRW: Hier werden sich Tokio Hotel nur für einen einzigen Termin die Ehre geben. Hier alle Infos zu wann, wo und Tickets.

Tokio Hotel kommen 2026 nach NRW

Die ersten Termine für die Arena Tour sind raus. Tokio Hotel wird es im kommenden Jahr von London über Paris, Brüssel, Amsterdam, Mailand und Wien auch für mehrere Termine nach Deutschland ziehen. Und das nicht zu knapp: Hamburg, Frankfurt, Berlin, Nürnberg und München stehen auf der Liste – und auch Düsseldorf.

Hier die vorläufige Liste:

28.10.2026 UK-London, OVO Arena Wembley

30.10.2026 FR-Paris, adidas arena

01.11.2026 DE-Hamburg, Barclays Arena

02.11.2026 BE-Brüssel, Forest National

04.11.2026 NL-Amsterdam, AFAS Live

05.11.2026 DE-Frankfurt, Festhalle

07.11.2026 DE-Berlin, Uber Arena

08.11.2026 DE-Nürnberg, ARENA NÜRNBERGER Versicherung

10.11.2026 CH-Zürich, Hallenstadion

11.11.2026 IT-Mailand, Unipol Forum

13.11.2026 DE-Leipzig, QUARTERBACK Immobilien ARENA

15.11.2026 AT-Wien, Wiener Stadthalle

16.11.2026 DE-München, Olympiahalle

18.11.2026 LU-Luxembourg, Rockhal

19.11.2026 DE-Düsseldorf, PSD BANK DOME

Tokio Hotel: „Unser bisher größtes Live-Erlebnis“

Der einzige NRW-Termin ist also der 19. November 2026 im PSD Bank Dome der Landeshauptstadt. Allerdings könnten noch mehr Daten hinzukommen. So heißt es in der Promo der Band: „Diese ersten Termine bieten nur einen Vorgeschmack.“ Womöglich gibt es dann bald noch mehr Stopps in NRW?

„Diese Tour wird unser bisher größtes Live-Erlebnis“, verspricht die Band. „Wir haben in den letzten Jahren unvergessliche Konzerte gespielt, aber diesmal heben wir alles auf ein neues Level. Das Bühnenbild, die Produktion und die Setlist – alles wird außergewöhnlich!“

Mehr News:

Wer sich das Konzert in Düsseldorf nicht entgehen lassen möchte, sollte sich den 20. März dick im Kalender markieren. Denn am Donnerstag ab 15 Uhr gehen die Tickets zunächst exklusiv auf Eventim online. Ab Montag (24. März) sind sie um 15 Uhr dann bundesweit erhältlich.