Kultstar kommt nach Bochum – es ist nicht Herbert Grönemeyer

„Bochum, ich häng an dir“ – ein Song, der nicht nur von Herbert Grönemeyer gesungen wird, sicherlich auch von vielen, die die Stadt im Herzen tragen. Schließlich ist Bochum nicht nur Heimat des Deutschen Bergbau-Museums, sondern auch ein Hotspot für großartige Konzerte.

Und im Juni 2025 gibt’s dort ein Event, das Musikfans sicher aufhorchen lässt!

Bochum: Culture Club tritt am 20. Juni im RuhrCongress auf

Nach langen Pausen und immer wieder erfolgten Reunion-Versuchen ist es endlich soweit: Die Band, die in den 80ern weltweit die Charts stürmte, kommt zurück auf die Bühne! Boy George und seine Band-Mitglieder machen wieder gemeinsame Sache und gehen auf Tour. Und das Beste: Am 20. Juni 2025 spielen sie im RuhrCongress Bochum.

Für alle, die die Band nicht kenen: Culture Club ist bekannt für Hits wie „Do You Really Want to Hurt Me“ und „Karma Chameleon“. Besonders das Album „Colour by Numbers“ katapultierte sie 1983 auf die internationalen Spitzenplätze.

Tickets für das Konzert in Bochum gibt es bereits ab 60 Euro bei Eventim oder ab 80 Euro über den Veranstalter „Lars Berndt Events“ – und natürlich auch an den bekannten Vorverkaufsstellen. Kleine Info am Rande: Jon Moss, der Schlagzeuger, ist bei dieser Tour nicht dabei – Culture Club treten also als Trio auf.

Konzerte in NRW: Diese Band/ Künstler treten 2025 auf – eine kurze Auswahl

Doch das ist bei weitem nicht der einzige Star, der in NRW auftreten wird. Hier eine kleine Auswahl der Stars und Bands, die in diesem Jahr in NRW auf der Bühne stehen:

Künstler/ Band Veranstaltungsort Veranstaltungsdatum Sting Sparkassenpark Mönchengladbach Montag, 9. Juni 2025 Roland Kaiser Sparkassenpark Mönchengladbach Samstag, 28. Juni 2025 Guns N‘ Roses Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf Mittwoch, 18. Juni 2025 Ed Sheeran Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf Freitag, 5. bis Sonntag, 7. September 2025 Robbie Williams Veltins-Arena in Gelsenkirchen Mittwoch, 25. Juni 2025 Bruce Springsteen Veltins-Arena in Gelsenkirchen Freitag, 27. Juni 2025 Lionel Richie Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen Dienstag, 24. Juni 2025 Hans Zimmer Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen Sonntag, 12. Oktober 2025 Herbert Grönemeyer Westfalenhalle in Dortmund 2., 4., 5., 7. und 8. September 2025 Nina Chuba Westfalenhalle in Dortmund Montag, 3. November 2025 Katy Perry Lanxess-Arena in Köln Donnerstag, 23. Oktober 2025 Luciano Lanxess-Arena in Köln Freitag, 28. November 2025 Eine kleine Auswahl: Bands und Musiker, welche 2025 in NRW auftreten

Eines ist sicher: 2025 wird musikalisch ein Jahr voller Höhepunkte. Bleibt nur noch die Frage: Zu welchem Konzert gehst du?