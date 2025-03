Thomas Anders in Düsseldorf: Vorverkauf startet – „Modern Talking“-Fans müssen schlucken

Schlager-Fans aus NRW hören bei dieser Ankündigung ganz genau hin: Thomas Anders kommt nach Düsseldorf! Der 62-Jährige wurde besonders durch seine Zeit bei „Modern Talking“ an der Seite von Dieter Bohlen bekannt.

Doch „Modern Talking“-Fans müssen schlucken, denn auf Bohlen müssen die Anhänger in Düsseldorf verzichten. Thomas Anders geht ohne seinen ehemaligen Band-Kollegen auf Tour. Trotzdem sollen „Modern Talking“-Fans auf ihre Kosten kommen. „Thomas Anders sings ‚Modern Talking’”: So wird die Tournee in einer offiziellen Pressemeldung angekündigt. „Eine emotionale Zeitreise in die 80er-Jahre“, heißt es.

„Modern Talking“-Fans müssen auf Bohlen verzichten – DAS erwartet sie stattdessen

Zum 40-jährigen Jubiläum von „Modern Talking“ überrascht Thomas Anders seine Fans im März 2026 mit einer Deutschland-Tournee, „die die unvergesslichen Hits des legendären Pop-Duos sowie weitere Klassiker der 80er Jahre feiert“, wie es weiterhin heißt.

Die „Thomas Anders sings ‚Modern Talking’“-Tour soll nicht nur an alte Zeiten erinnern, sondern auch eine Premiere für die Neuaufnahmen der ersten sechs „Modern-Talking“-Alben sein. Laut eigenen Aussagen sei Anders damit der erste Künstler seiner Art, der sein komplettes Frühwerk neu interpretiert und damit auf Tour geht.

„Modern Talking“ war weltweit erfolgreich

Thomas Anders machte nach der endgültigen Trennung von „Modern Talking“ im Sommer 2003 als Solo-Künstler weiter und konnte dabei den ein oder anderen Chart-Erfolg verbuchen. Über 125 Millionen Tonträger hat „Modern Talking“ weltweit verkauft, mehr als 300 Millionen Hörer jährlich erreicht die Musik aktuell auf den Streaming-Portalen.

Jetzt hat Anders die Hits der ersten sechs Alben unter dem Titel „Thomas Anders sings ‚Modern Talking’” neu aufgenommen. Die erste Veröffentlichung „The 1st Album“ schoss auf Anhieb in die Top 5 der deutschen Albumcharts.

Datum und Vorverkauf für Düsseldorf

„Diese Neuinterpretationen in modernem Dolby-Atmos-Sound gepaart mit den ikonischen Klängen der 80er Jahre sind seine Hommage an die gemeinsame Zeit mit ‚Modern Talking‘ und würdigen die großartigen Songs, die Bohlen geschrieben und Anders gesungen haben“, heißt es in der Pressemitteilung. Nach dem Erscheinen des ersten Albums am 7. März 2025 folgen im Laufe dieses Jahres fünf weitere Albumveröffentlichungen.

Das Konzert in Düsseldorf findet am 26. März 2026 in der Düsseldorfer Mitsubishi Electric Halle statt. Der Pre-Sale startet ab sofort unter eventim.de und der allgemeine Ticket-Vorverkauf ab dem 31. März 2025 um 12 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen.