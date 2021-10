Die Reimanns: Endlich ist es soweit – jetzt kann's jeder sehen

Das Warten hat ein Ende. Eine gefühlte Ewigkeit mussten die Fans der Auswanderer-Kultfamilie „Die Reimanns“ warten. Nun ist es endlich so weit.

Richtig gelesen: „Die Reimanns“ sind zurück. Jetzt nicht in Deutschland, dahin kommen die RTL2-Auswanderer nur noch zu besonderen Anlässen. Dafür aber zurück im TV.

Die Reimanns: Endlich! Die RTL2-Kultfamilie ist zurück

Am Mittwochabend (20.15 Uhr) gibt es die ersten zwei neuen Folgen bei RTL2. Und es wird einiges zu sehen sein, wie Manu Reimann schon vorab in ihrer Instagram-Story verriet.

------------------

Das sind die Reimanns:

2004 zogen die Reimanns von Hamburg nach Texas (USA) um – dank einer gewonnenen Green Card

bei „Goodbye Deutschland – Die Auswanderer“ (Vox) wurde ihr neues Leben mit der Kamera begleitet

„Die Reimanns” wurden nach ihrem ersten TV-Erfolg zu beliebten Show-Gästen

Konny und Manu haben zwei Kinder. Sohn Jason und Tochter Janina

2013 startete die erste Staffel ihrer Doku-Soap bei RTL2

2016 zogen sie auf die hawaiianische Insel Oʻahu

die Fans warteten bisher sehnlich auf neue Folgen

------------------

„Aloha! Wollt ihr wissen, ob ich es endlich geschafft habe, mit einer Meeresschildkröte zu schwimmen? Wollt ihr unsere Reise nach Big Island sehen? Wollt ihr unser Beach House sehen? Wollt ihr wissen, wie ich das geschafft habe mit meiner Ernährungsumstellung dank meiner Freundin Christiane? So viele Themen haben wir verpackt in zehn neuen Folgen“, grinst die 53-Jährige in die Kamera.

Die Reimanns: Fans feiern schon vorab

Und klar: Natürlich wollen die Fans das alles sehen. So ist die Begeisterung auf Instagram natürlich riesig. „Ich freue mich soooooo sehr“, schreibt eine Anhängerin der Kultfamilie, die mittlerweile auf Hawaii ihre Zelte aufgeschlagen hat.

Und ein weiterer Fan ergänzt: „Das ist ja super. Ich freue mich schon darauf.“ Kleiner Tipp für die ganz Ungeduldigen, die nicht mehr bis 20.15 Uhr warten können. Die Folgen gibt es vorab bereits bei TV Now zu sehen.

------------------

Mehr zu „Goodbye Deutschland“:

Daniela Katzenberger deutlich: „Ist das krass oder ist das krass?!“

„Goodbye Deutschland”-Stars Caro und Andreas Robens: Traurige Nachricht – es ist raus

Danni Büchner: Ihre Fans sind genervt – „Langsam wird das Thema langweilig”

------------------

Noch mehr Infos zu den Reimanns findest du hier.