Daniela Katzenberger deutlich: „Ist das krass oder ist das krass?!“

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Daniela Katzenberger. Die Kultblondine ist am Freitag sage und schreibe 35 Jahre alt geworden.

Klar, dass das für Daniela Katzenberger ein großer Tag ist. 35 ist schließlich eine stolze Zahl. So wurde auf Mallorca gut gefeiert.

Daniela Katzenberger feiert ihren 35. Geburtstag

Bei Instagram teilte Daniela Katzenberger ein Bild von sich am Pool mit 35-Jahre-Ballons und einen langen Text, in dem sie über ihr Leben und das Alter an sich philosophiert.

------------------------

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia (*2015) und lebt auf Mallorca

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

Bei Instagram und Facebook hat sie Millionen Follower

------------------

„Fucking 35!!! Old but gold. Wenn aus einem Anfang 30 ganz flott ein Mitte 30 wird. Ich weiß noch, als in meinen Interviews stand: „Daniela Katzenberger, 20“ oder… „Daniela Katzenberger, 23, aus Ludwigshafen“

Erinnert ihr euch noch?“, fragt die frischgebackene 35-Jährige ihre Fans.

Daniela Katzenberger: „Ist das krass, oder ist das krass?!?“

Daniela Katzenberger weiter: „Und jetzt steht da: 'Daniela Katzenberger, 35' (Warum eigentlich nicht: 'Die Mittdreißiger Malle-Milf'? Dann wär's wenigstens noch lustig). Naja, was willsch mache? Das würde man in der Pfalz so schön sagen. Beängstigender finde ich ehrlich gesagt die Tatsache, dass ich seit mittlerweile 15 Jahren in diesem Business bin. Ist das krass, oder ist das krass?!? Und ich sag' euch: DAS lässt mich wie 'ne Oma fühlen, nicht die 35, die da jetzt steht.“

---------------

Weitere News zu Daniela Katzenberger:

Daniela Katzenberger: Fan sieht sie ausgerechnet HIER – „Okay, krass“

Daniela Katzenberger filmt sich im Schlaf-Outfit: Ahnt sie, was hinter ihr geschieht?

Daniela Katzenberger macht ernst – und verrät die Wahrheit hinter ihren Bildern

--------------------

Allerdings, und das macht sie stolz: „Und zwar 15 Jahre OHNE: Alkohol-Abstürze, zugeballert mit Drogen, nie ohne Schlüpper aus nem Auto gestiegen, ungefragt Tester in ner Drogerie gemopst, auch nicht anderweitig den Langfinger gespielt und bei Rot über ne Ampel gefahren bin ich auch nie. Gibt schlechtere Vorbilder als mich.“

Das stimmt wohl. Also happy Birthday, liebe Mittdreißiger Malle-Milf!