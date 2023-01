Die Reimanns: Sorge um Konny – so groß war die Gefahr noch nie

Es geht wieder los! Lange mussten die Fans der Reimanns auf neue Folgen mit Abenteurer Konny, seiner Frau Manu und den Kids warten. Doch das Warten hat am Sonntag, dem 8. Januar 2023 ein Ende. Auf Kabel 1 laufen die neuen Folgen „Willkommen bei den Reimanns“ an. Und dieses Mal geht es für das Kultpaar aus dem Norden auf große Reise.

Die Reimanns haben nämlich keine Lust mehr, nur auf ihrem Grundstück auf Hawaii zu buckeln. Das Paar will in die Ferne. In den Urlaub. Und da Konny und Manu jetzt nicht zwingend die Pauschalurlauber sind, die sich mit 3 Wochen all-inclusive zufrieden geben, muss für das Paar schon etwas Größeres her.

Konny Reimann wächst über sich hinaus

8.000 Kilometer wollen die Reimanns reisen. Einmal quer durch die USA. Mit dem Wohnmobil. Und da nur in Auto sitzen ja etwas langweilig wäre, stellen sich Manu und Konny natürlich auch einigen Gefahren. Richtig brenzlig wird es dabei für den 67-jährigen Hamburger.

Der bekam nämlich von seiner Frau die Möglichkeit zum Geburtstag geschenkt, auf den Flügeln eines fliegenden Flugzeugs zu balancieren. Das klingt nicht nur irre – das ist es wohl auch und war nebenbei eine der waghalsigsten Aktionen, die Konny jemals gebracht hat. „Das war wohl das Gefährlichste, was ich in meinem Leben je gemacht habe“, ist der Auswanderer selbst beeindruckt von dem, was er da gerade getan hat.

Die Reimanns sind vier Wochen unterwegs

Doch damit noch lange nicht genug. So werden Konny und Manu Stopps in Portland, den Niagara Fällen, in Cincinnati, Chicago, Wyoming und Seattle einlegen und dabei so einige Abenteuer erleben. Unter anderem verbringen die Reimanns Zeit bei den Amish People, lernen Westernreiten oder lassen sich von den Niagarafällen nassmachen. Langweilig werden diese vier Wochen also mit Sicherheit nicht.

Die neuen Folgen „Willkommen bei den Reimanns“ laufen ab dem 8. Januar 2023 um 20.15 Uhr bei Kabel 1. Die Episoden sind schon jetzt bei Joyn abrufbar.