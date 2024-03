Die Reimanns: Konny und Manu vor Abschied – wie konnte es dazu kommen?

„Wie konnte es dazu kommen?“ Diese Frage stellt Kabel 1 in der neuesten Folge „Willkommen bei den Reimanns“, die der Sender am Sonntag (24. März 2024) um 20.15 Uhr ausstrahlen wird. Ja, wie konnte es dazu kommen? Und was ist eigentlich dazu?

Es geht um den geplanten Umzug von Deutschlands bekanntesten und beliebtesten USA-Auswanderern. Den hatten Konny und Manu schon im Rahmen ihrer Sabbelstunde im vergangenen Jahr kryptisch angekündigt (hier die ganze Geschichte). Nun jedoch scheint es auch konkret zu werden.

Die Reimanns denken über Umzug nach

Fidschi, so scheint es, sei das auserwählte neue Paradies der Reimanns. Und so kontaktierte Konny einen Makler, der ein echtes Schätzchen am Meer fand. Ein 275.000-Quadratmeter-Grundstück direkt am Meer.

Etwas für die Reimanns? „Wir überlegen immer, egal, wo wir hingehen. Das muss jetzt nicht Fidschi sein, oder so, aber wir gehen ja immer dahin, wo es schön ist. Gut, Hawaii kann man schlecht toppen, aber dann spielen andere Faktoren eine Rolle“, erklärt Konny Reimann.

++ Die Reimanns: Manu hört Schreie – sie zögert keine Sekunde ++

Ein solches Grundstück auf Hawaii zu finden, ist nämlich durchaus schwierig. Doch der Makler hat noch mehr Häuser im Angebot. Und der Abschied von Hawaii, er scheint durchaus konkret zu werden. „Man müsste zwar relativ wieder von vorne anfangen, aber wir haben keine Begrenzung, wie groß wir das machen. Ich kann die Werkstatt dreimal so groß bauen, ohne dass mir jemand sagt, dass ich da aufhören muss. Jetzt bei uns in Hawaii, da war das ja alles begrenzt“, resümiert Konny.

Insel in der Südsee steht zum Verkauf

Sogar eine Insel steht in der Südsee zum Verkauf. Die jedoch ist für Konny viel zu klein. Und so scheint es den beiden das riesige Grundstück angetan zu haben, das sie sich als Erstes angesehen haben.

Endgültig entscheiden wollen sie sich jedoch noch nicht. „Wir müssen darüber nachdenken“, erklären die Reimanns dem Makler. Sie wollen nun noch einmal genauer darüber nachdenken. Es bleibt also spannend.