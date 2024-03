Die Reimanns: Konny greift zu drastischen Maßnahmen! „Hole Pfeil und Bogen“

Konny und Manu Reimann sind die wohl bekanntesten Auswanderer Deutschlands. 2004 zog es die Hamburger samt ihrer beiden Kinder nach Texas in die USA. Mittlerweile haben sie ihren Lebensmittelpunkt nach Hawaii verlegt.

Trotzdem sind die Kameras stets präsent, um die abenteuerlichen Ideen der beiden festzuhalten. Und die stellen sich in der aktuellen Folge als besonders verrückt heraus!

Die Reimanns: Berührender Grund für abenteuerliche Idee

Handwerker-Guru Konny Reimann ist bei „Willkommen bei den Reimanns“ auch in der Folge am Sonntagabend (24. März) mal wieder fleißig am Werkeln. Und das hat einen besonders rührenden Grund. Denn er möchte für seine Ehefrau Manu ein Heimkino bauen, was die beiden an ihr erstes Date erinnern soll.

Wie Manu verrät, hatten Konny und sie vor kurzem ihren 20. Hochzeitstag, sind aber schon viel länger zusammen. Und da dachte sich ihr Gatte gleich, wenn man das Jubiläum feiern kann, kann man auch das erste gemeinsame Date feiern. „Ich baue jetzt ein Open-Air-Kino“, verkündet Konny daraufhin, dem die Ideen für sein nächstes Projekt einfach nicht auszugehen scheinen.

Die Reimanns: Heimkino im hauseigenen Dschungel

In der Planung hört sich die Idee auch ganz plausibel an: „Dann könnten wir doch unten im Dschungel ein Kino bauen“, so Konny und „dann quasi unser erstes Date nachstellen“, ergänzt Manu.

+++Die Reimanns: Zoff in der Küche eskaliert – „Dann frag mich nicht“+++

Das ganze kann sich der Auswanderer auch schon konkret vorstellen: „Ich baue eine Plattform, da kommt dann ein Sessel drauf und dann spanne ich eine Leinwand zwischen die Bäume.“ Und während der Beamer schonmal zum Laufen gebracht wird, steht der letzte Punkt seines Plans noch etwas auf der Kippe.

Konny Reimann greift zu drastischen Maßnahmen: „Hole Pfeil und Bogen“

Denn es stellt sich schwieriger heraus, die Leinwand an den Bäumen hochzuziehen, als gedacht. Der erste Versuch, das Seil per Hand zwischen die Bäume zu werfen, scheitert bereits. Doch Konny gibt natürlich nicht auf und versucht mit allen Mitteln und Techniken den Plan in die Tat umzusetzen.

Und dabei greift er auch mal zu der ein oder anderen abenteuerlichen Maßnahme: „Wenn ich jetzt noch einmal richtig daran vorbei werfe, dann hole ich Pfeil und Bogen“, so der Hobby-Heimwerker.

Der Film des ersten gemeinsamen Dates des Auswanderer-Ehepaars war damals übrigens „Beverly Hills Cop“.

Ob Konnys Mission glückt oder scheitert, können gespannte Zuschauer bei „Willkommen bei den Reimanns“ auf Kabel 1 ab 20.15 Uhr verfolgen.